«Новомет» освоил 3D-технологию производства ступеней крупногабаритных насосных систем

© www.novometgroup.com

За период с 27 мая по 19 июня 2020 г. на литейном производстве АО «Новомет-Пермь» отработана технология заливки формы ступени крупногабаритного центробежного насоса ЦНС. Диаметр новой ступени равен 35 см (условный 16 габарит), а форма для заливки получена с помощью послойной печати на 3D-принтере собственного производства. Создание формы большого габарита посредством 3D печати — очередной этап в развитии собственных аддитивных технологий.

Данный курс компанией был взят в начале 2018 года. Своими силами разработали и изготовили механическую часть 3D принтера, подобрали компоненты для печати. Для управления процессом был разработан собственный программный комплекс.

Сроки изготовления детали благодаря принтеру собственного производства сократились на порядок. Ранее производственный цикл от момента получения заказа до получения литой заготовки составлял свыше 2-х недель, с помощью 3D-печати форму любой геометрии можно получить в течение нескольких часов, а конечную деталь — через сутки.

Новая линейка крупногабаритного оборудования предназначена для применения в системах поддержания пластового давления и перекачки больших объемов воды. Для сравнения: если серийные электроцентробежные насосы перекачивает 6300 м3/сут, то новые насосы ЦНС — до 16000 м3/сут.

На сегодня в компании освоен полный цикл производства ступеней 16-го габарита — от печати формы (как рабочего колеса, так и направляющего аппарата) на 3D принтере до литья в холодно-твердеющие смеси (ХТС). 19 июня 2020 г. произведена первая заливка по серийной технологии с помощью пневматического манипулятора.

Для справки:

Литейное производство «Новомет» постоянно находится в фокусе новостной ленты. Первая плавка состоялась в октябре 2017-го года, а в январе 2018-го в компании впервые осуществлена сборка модуль-секции энергоэффективного насоса 2А габарита из литых ступеней собственного производства. Полным ходом на литейном производстве идет роботизация процессов: сегодня коллаборативные роботы «трудятся» на участках гидровыбивки и формовки.

© www.novometgroup.com

© www.novometgroup.com

© www.novometgroup.com