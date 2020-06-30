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Дорожное строительство

Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

 © cdnimg.rg.ru

Запущено движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта Российской Федераци.

Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове.

Допустимая скорость движения почти на всем открытом участке увеличена до 90 км/ч.

 © img.c-inform.info

«В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 км/ч», — уточнили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля, а запуск движения по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

Сейчас общая готовность трассы составляет 92%. Официальное открытие всей трассы запланировано на декабрь 2020 года, однако Дитрих ранее отмечал, что автодорога может быть сдана раньше срока.

 © c-inform.info
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8848679

"Таврида" , Крым , дорожное строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    30.06.2012:08:54

    Хорошие два дня.

    Один за другим запускаются важные инфраструктурные объекты.

    Строители во время карантина явно не пили пиво на дачах.

    Давай ещё!    

    #1201976
  • Nelton Nelton
    30.06.2012:28:17

    Жаль, 110 не разрешили.

    #1201984
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