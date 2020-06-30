Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта Российской Федераци.
Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове.
Допустимая скорость движения почти на всем открытом участке увеличена до 90 км/ч.
«В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 км/ч», — уточнили в министерстве.
В Минтрансе также отметили, что движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля, а запуск движения по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
Сейчас общая готовность трассы составляет 92%. Официальное открытие всей трассы запланировано на декабрь 2020 года, однако Дитрих ранее отмечал, что автодорога может быть сдана раньше срока.
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30.06.2012:08:54
30.06.2012:28:17