Спецтехника КАМАЗ поставлена в Магаданскую область

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Очередная партия седельных автопоездов КАМАЗ-БАТЫР поставлена постоянному заказчику из Колымы.Эта партия седельных автопоездов будет использоваться в технологиях добычи, переработки и транспортировки сурьмяной руды.

Выбор модели КАМАЗ-БАТЫР (КАМАЗ-65225-RT) 6×6 среди импортных и отечественных аналогов обусловлен многолетним положительным опытом работы этих машин на Ямале, в Якутии, на Таймыре и других северных и арктических регионах РФ.

Именно для сложных климатических северных условий и был создан КАМАЗ-БАТЫР. С годами модель получила достойную оценку в регионах РФ с суровым климатом — «Проверено Севером!». Постоянными заказчиками этой спецтехники являются российские и международные нефтесервисные компании, использующие их для работы в технологиях гидроразрыва пластов и колтюбинга. Автомобили КАМАЗ-БАТЫР оснащены двигателем Cummins ISL 400 («Евро-5»), производимым в СП «КАММИНЗ КАМА» в Набережных Челнах, отличаются высокой производительностью и надёжностью, терпимы к перегрузам, экономичны в использовании.

Особенностью тягачей является возможность их эксплуатации как на двускатной, так и на односкатной ошиновке колёс, что важно для экономичной круглогодичной эксплуатации автотехники.

На базе КАМАЗ-БАТЫР создан универсальный автомобиль КАМАЗ-ЛЕВША 8×8.1 в разных исполнениях под специфику заказчика, с подъёмно-опускным седлом, контейнеровозной площадкой со стандартными фитингами, лебедкой 30 тонн, краном-манипулятором и гидравлическим отбором мощности для автономного привода внешних потребителей, например, насосных полуприцепных установок. У семейства КАМАЗ-БАТЫР удачное сочетание грузоподъёмности, вездеходных качеств, надёжности, экономичности и обеспечения сервисом — через сервисную сеть ПАО «КАМАЗ».

Техника доработана и поставлена официальным партнёром ПАО «КАМАЗ» — ОАО «РИАТ» и может эксплуатироваться в самых сложных климатических и географических условиях, на любом типе дорожного покрытия и при экстремальном бездорожье. Автомобили приобретены в лизинг при содействии АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».