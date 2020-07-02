Завершилось строительство моста через реку Нирунгнакан на автодороге к ГМК «Удокан»

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Байкальская горная компания завершила в Забайкальскомт крае строительство шестидесятиметровой конструкции мостового перехода через реку Нирунгнакан.

2 июля началось движение большегрузной техники через мост до главной площадки строительства ГМК «Удокан».

Мост рассчитан на нагрузку до 60 т. Сложная конструкция установлена на буронабивных сваях, каждая — диаметром 1200 мм. Он обеспечит круглогодичный проезд всех видов транспорта через р. Нирунгнакан, независимо от условий в периоды весенних и осенних паводков, а также во время ледостава.

Байкальская горная компания является оператором проекта освоения Удоканского месторождения — крупнейшего в России и третьего в мире неразработанного месторождения меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди.

Как отметил генеральный директор Байкальской горной компании Герман Миронов, принявший участие в открытии моста: «Компания ранее получила положительное заключение экспертизы проектной документации, которое подтверждает, что объект капитального строительства — мостовой переход — соответствует всем требованиям и нормам».

На строительство мостового перехода ушло около года. Основные работы, в том числе, по расчистке русла, монтажу пролетных конструкций завершили до весны. В конце мая на площадку строительства доставили последние элементы и железобетонные конструкции для завершения монтажных работ.