На Петрозаводскмаше запущен первый мобильный токарный станок

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В Петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) успешно прошли приёмо-сдаточные испытания первого мобильного токарного станка.

Станок представляет собой компактное устройство для токарной обработки внутренней поверхности патрубка главного циркуляционного насоса (ГЦН). Применение мобильного станка в 4 раза повысит производительность труда на этой операции и, соответственно сократит цикл изготовления корпуса ГЦН.

При сборке корпуса ГЦН к патрубку приваривается трубное колено, при этом в месте сварки устанавливается подкладное кольцо, которое после сборки ГЦН подлежит удалению. До настоящего времени эти операции приходилось выполнять вручную при помощи шлифовальной машинки в трудных условиях внутри корпуса ГЦН. Теперь эту работу выполнит мобильный станок. Установка с пневматическим приводом центрируется внутри патрубка, оператор снаружи управляет процессом расточки. Вместо металлической пыли, образующейся при работе шлифовальной машинки, кольцо растачивается резцами в стружку. В комплект станка включена мобильная компрессорная установка и монтажный кран для установки станка в патрубок.