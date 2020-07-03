Филиал «Производство сплавов цветных металлов» возродил выпуск нестандартизированного оборудования

© sun9-24.userapi.com

Ремонтно-механический цех филиала «ПСЦМ», расположенного в п. Верх-Нейвинск Свердловской области, изготавливает сложное шахтное оборудование по заказу канадской компании Rail-Veyor Technologies Global Inc. Оборудование предназначено для подачи на поверхность руды в шахте «Долинного рудника» предприятия «Казцинк» в Казахстане.

Для ПСЦМ («Производство сплавов цветных металлов») этот заказ — новый уровень производства. Ремонтно-механический цех филиала два года назад возродил производство нестандартизированного оборудования и уже выполнил множество заказов на агрегаты для разных отраслей промышленности.

Техническое оснащение РМЦ является универсальным, а не узкоспециализированным, и оно не позволяло выполнить заказ с необходимым качеством. Поэтому, чтобы обеспечить необходимую точность, специалистам цеха пришлось разрабатывать новые технологии сверловки, сборки, сварки.

© sun9-60.userapi.com

Ключевую роль здесь сыграли кондукторы — специальные станочные приспособления. С созданием чертежей для их изготовления большую помощь оказали конструкторы отдела главного механика основной площадки АО «Уралэлектромедь».

© sun9-49.userapi.com