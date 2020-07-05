«Свеза» модернизирует свои комбинаты

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Крупнейший в России производитель фанеры Компания «Свеза» продолжает модернизацию своих предприятий в различных регионах страны. Всего за пять месяцев 2020 года «Свеза» инвестировала в развитие и модернизацию производства 1,8 млрд рублей.

В Пермском крае в рамках проекта «Уральский +40», который предполагает расширение производства фанеры на 40 тыс. м2 в год, запущена линия горячего и холодного прессования, введены в эксплуатацию форматно-обрезной станок и участок клееприготовления.

В рамках комплексной программы по развитию энергетики компания продолжает строить мини-ТЭЦ. В завершающей стадии строительство мини-ТЭЦ на комбинате в Уральском, инвестиции в этот проект превысили 2,5 млрд рублей. Началось проектирование собственной теплоэлектроцентрали в Верхней Синячихе.

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Строительство мини-ТЭЦ в Уральском вступило в завершающую стадию

На комбинате в Верхней Синячихе в Свердловской области 12 марта была запущена термомасляная установка, с началом работы которой комбинат увеличил выработку собственной тепловой энергии и максимально эффективно использует все невостребованные побочные продукты производства, переводя излишки в энергию.

Инвестиции в проект составили почти 760 млн рублей.

На комбинате в Вологодской области в рамках проекта проходит реконструкция предприятия — планируется усовершенствование до 70% инфраструктуры комбината. Будет обновлен парк погрузчиков, появится производственная линия полного цикла, на которой будут выпускаться большеформатная ламинированная фанера и другие высокотехнологичные современные продукты.

Также на комбинате строится термомасляная установка, её запуск в эксплуатацию запланирован на начало 2021 года.

На комбинате в Санкт-Петербурге «Свеза» запустила пилотный проект «Электронная точковка», благодаря которому в режиме онлайн можно отслеживать и систематизировать дефекты фанеры. Новое оборудование позволит оперативно устранять недостатки и улучшить качество продукции. Только за первые месяцы работы уровень брака на комбинате снизился на 1,6%.

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В процессе сортировки фанеры лист, не соответствующий сорту целевого заказа, направляется в специальный карман, а дефекты регистрируют работники предприятия. Классический вариант точковки предусматривал бумажный чек-лист с перечнем дефектов, данные по которым заносились в Excel-таблицу по окончанию смены. Такой формат был растянут во времени.

Теперь информация с помощью тачскрин-панели или сенсорного монитора заносится в облачное хранилище, связанное с SAP. Это позволяет видеть результат сортировки практически онлайн, повышает оперативность передачи данных. Специально разработанное ПО предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс для поиска нужного производственного заказа, позволяет сортировщику зарегистрировать дефект одним касанием экрана, осуществляет перенос данных на те единицы оборудования и в те смены, где эти дефекты возникают. Анализ недостатков в режиме онлайн позволяет скорректировать работу и избежать их возникновения.

В прошлом году на комбинате в Санкт-Петербурге была запущена линия упаковки фанеры в стрейч-пленку. Автоматизированное оборудование, на котором применяется запатентованная технология бережного обертывания, обеспечивает надежную защиту продукции от грязи, влаги и механических повреждений, а использование пластика, пригодного для повторной переработки и утилизации вместо фанеры, позволило предприятию высвободить мощности для производства основного продукта и повысить уровень клиентского сервиса.

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В 2019 году была запущена новая линия по производству фанеры с UV-покрытием. Уникальная технология делает фанеру особо прочной, устойчивой к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Причем, «Свеза» — один из немногих в мире производителей, выпускающий продукцию с нанесением лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами. Объем производства в прошлом году составил 6,5 тыс. м3. В текущем выпуск фанеры с UV-покрытием превысит 20 тыс. м3.

Костромской завод «Свеза»:

— ведёт реконструкцию цеха древесно-стружечных плит, которую планируется завершить к концу летаю.

— на предприятии реализован инвестпроект, направленный на обеспечение безопасности труда своих сотрудников. На производстве ДСтП автоматизирован процесс ручной загрузки пачек древесно-стружечных плит.

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Новая конструкция компактна, не имеет приямка и не требует проведения работ на высоте. Кроме того, замена загрузочного устройства позволила высвободить дополнительную площадь в цехе для организации ритмичной подачи плиты ДСП на линию шлифования.

— на комбинате продолжается реализация проекта, связанного с внедрением системы улучшения качества продукции. Отслеживание дефектов будет происходить при помощи высокоточных видеокамер и нейронных сетей.

Принцип действия инновационного проекта «Машинное зрение» состоит в том, что готовые листы фанеры проходят по конвейерной ленте на большой скорости под специальными видеокамерами. Камеры «захватывают» изображения и передают данные в систему, в которую предварительно загружаются тысячи фотографий возможных дефектов. «Машинное зрение», работающее по принципу нейросети, в считанные секунды определяет сорт продукции. При этом, если система обнаруживает брак, то она передает сигнал на конвейер и лист «уезжает» в отдельный карман.

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«Это абсолютно нетривиальная задача: количество и варианты недостатков древесины огромны. Одни дефекты хорошо видны „машинному зрению“ в ч/б цвете, другие можно выявить только цветной камерой, какие-то в красном свете», — отмечает Евгений Александров, руководитель службы по технологии и качеству комбината «Свеза» в Мантурове.

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На «Свезе» подобный проект реализуется впервые. Примечательно, что в качестве пилотной площадки был выбран мантуровский комбинат. Именно здесь нейросеть обучают сортировать фанеру: уже отсняты более 30 000 листов. В систему занесены более 700 фотографий различных дефектов. Закуплены и готовы к работе видеокамеры. Осенью запланированы тестовые испытания. На основании проведенного анализа будет приниматься решение о внедрении «Машинного зрения» на остальных комбинатах компании.

https://www.sveza.ru/press/news/sveza-zamenyaet-bumagu-na-sens/

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https://www.sveza.ru/press/news/kachestvo-manturovskoy-fanery-/