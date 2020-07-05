Ангстрем освоил выпуск силовой электроники в корпусе ТО-247 с военной приемкой

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Специалисты АО «Ангстрем» в рамках опытно-конструкторских работ освоили производство изделий силовой электроники (БТИЗ, БВД и ДМОП) в металлопластмассовом корпусе ТО-247. В дальнейшем предприятие сертифицировало транзисторы и диоды в этом корпусе для использования в технике двойного назначения, что предъявляет к полупроводниковой продукции особые требования по стойкости.

Силовые транзисторы и диоды в подобных корпусах наиболее распространенные полупроводниковые приборы, которые используются при производстве готовых изделий: систем управления электропитанием техники и аппаратуру, в том числе и для стратегических отраслей промышленности.

Ранее такие изделия поставлялись заказчику в металлокерамических корпусах, которые кроме защищенности обладают высокой стоимостью. Новый пластиковый корпус значительно дешевле своего аналога. АО «Ангстрем» стало первым отечественным предприятием, выпускающим такую продукцию. До этого момента в России использовались только иностранные комплектующие в пластиковых корпусах ТО-247.

Корпус ТО-247 расширил номенклатуру изделий серийно выпускаемых в негерметичных металлопластмассовых корпусов. В данный момент АО «Ангстрем» уже производит полупроводниковые приборы в корпусах ТО-220, ТО-263, ТО-251, ТО-252 и SOP-14. Также в процессе освоения находятся корпуса SOP-8, SOP-16, SOP-20.

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения, а также изделий на их основе. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.