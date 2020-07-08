У-УАЗ передал два Ми-8АМТ «Русским вертолетным системам»

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Парк компании «Русские вертолетные системы» (РВС) пополнился двумя транспортными вертолётами Ми-8АМТ.

В рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией машины поставил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

В 2019-2020 годах Улан-Удэнский авиационный завод выполнил два договора с ГТЛК, предусматривающих поставку 23 вертолетов Ми-8АМТ. Большая часть вертолетов была передана заказчикам досрочно.

Компания «Русские вертолетные системы» в течение двух последних лет получила 5 вертолетов Ми-8АМТ.

«Для безопасности работы в сложной эпидемиологической обстановке сотрудники компании выполнили все рекомендации Роспотребнадзора и наряду с работниками предприятия соблюдали необходимые санитарные меры. Вертолеты отправлены к месту службы, — отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. — Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика, и мы рады, что, уже оценив ее возможности на практике, они приобретают все новые машины».

Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надёжную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Возможности вертолета обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Расширить сферу применения вертолетов помогает бортовая стрела с лебедкой СЛГ-300 и дополнительные топливные баки.