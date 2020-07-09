Добавить статью
Лого Сделано у нас
67
Фотофакты

Самая грязная трасса мира. Была

Федеральная трасса из Невера в Якутск считается самой грязной в мире, и я проехал по ней. Глядя на фотографии с этой трассы, расставленные в хронологической последовательности, можно наблюдать, как моя машина медленно превращается в кусок глины.

 © avatars.mds.yandex.net

Об этой дороге слагали страшные легенды, и первые фотографии, которые попадались в сети по запросу о трассе «Лена» представляли что-то подобное: раскисшая глина, грузовики и легковушки, утопающие в грязи. Воодушевленный интересным приключением, я давно мечтал по ней прокатиться.

 © avatars.mds.yandex.net

«Лена» начинается от города Невер, который располагается на по середине трассы «Амур» из Читы в Хабаровск. Тут я проезжал в 2017 году по дороге во Владивосток, сфотографировался с дорожными указателями, мечтая прокатиться и по ней. Мечте суждено было сбыться в 2019 году, когда я совершил автопутешествие до Магадана.

 © avatars.mds.yandex.net

К сожалению, в 2019 году того знака уже не было, который поменяли на новые.

 © avatars.mds.yandex.net

Необычность трассы начинается уже здесь. В начале пути стоит вот такой столб, на котором указаны все населенные пункты, кафе, заправочные станции, шиномонтажки и сервисы со всеми километровыми отметками. Это сделано не просто так, зимой поездка по трассе может быть опасной для жизни: сильнейшие морозы до -60, отсутствие связи и людей на огромных расстояниях, поэтому любая поломка может привести к гибели, если не знать, куда идти, чтобы попросить о помощи.

 © avatars.mds.yandex.net

Ну что, поехали в Якутск! Отметьте сразу же чистоту моего автомобиля, который уже проехал 7000 км из Самары без единой мойки.

 © avatars.mds.yandex.net

Сначала нас ожидало легкое разочарование, ведь мы ожидали увидеть море грязи и настоящее бездорожье, но первые десятки километров ехали по отличному дорожному полотну.

 © avatars.mds.yandex.net

Пока не уперлись в тупик около Соловьевска.

 © avatars.mds.yandex.net

Там небольшой участок новой магистрали закончился и началась очень пыльная грунтовка.

 © avatars.mds.yandex.net

Между Соловьевском и Тындой сейчас идет самый масштабный этап стройки.

 © avatars.mds.yandex.net

Где из узкой, извилистой и опасной дороги

 © avatars.mds.yandex.net

Делают широченную современную магистраль

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Сейчас это самый тяжёлый участок для передвижения, но после Тынды — столицы БАМа все становится более менее прилично.

 © avatars.mds.yandex.net

Гравийные участки меняются асфальтовыми

 © avatars.mds.yandex.net

А свежий асфальт глиной, перемешанной со щебенкой

 © avatars.mds.yandex.net

Одну из остановок сделали на границе Якутии

 © avatars.mds.yandex.net

Здесь есть небольшая смотровая площадка

 © avatars.mds.yandex.net

Откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю тайгу и новую железнодорожную ветку, которую в 2019 году дотянули до самого Якутска.

 © avatars.mds.yandex.net

От былой грязи уже нет и следа

 © avatars.mds.yandex.net

И даже на самых грязных участках завязнуть без возможности самостоятельно выкопать автомобиль уже не получится

 © avatars.mds.yandex.net

Дорога идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты

 © avatars.mds.yandex.net

Асфальтовое покрытие было только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и Алдана

 © avatars.mds.yandex.net

Ранее существовали участки, на которых полностью отсутствовало твердое покрытие и дорога в период снеготаяния или сильных дождей становилась непроходимой

 © avatars.mds.yandex.net

В 2014 году последний зимник на трассе «Лена» ликвидировали, и дорога стала доступна круглогодично.

 © avatars.mds.yandex.net

Сейчас на этой дороге активно укладывается асфальтовое покрытие, буквально на глазах. Это делается настолько быстро, что за одну неделю, что я ехал до Магадана и возвращался обратно, многие участки заасфальтировали.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Проезжая по этой трассе, не забывайте смотреть по сторонам

 © avatars.mds.yandex.net

Вы увидите потрясающую природу Якутии. Она не может оставить вас равнодушной.

 © avatars.mds.yandex.net

А ещё вы с большой долей вероятности увидите мишек

 © avatars.mds.yandex.net

Которые вот так переходят дорогу.

 © avatars.mds.yandex.net

Пока не все участки трассы заасфальтированы, стоит тут ожидать и неприятностей

 © avatars.mds.yandex.net

В качестве основы дорогу посыпают твердыми породами скальника

 © avatars.mds.yandex.net

Его укатывают, но проходящие грейдеры, выравнивая трассу, переворачивают острые камни

 © avatars.mds.yandex.net

Которые могут порвать покрышку, что собственно и случилось на моем автомобиле. Дыра была настолько огромная, что закреить ее не получилось, пришлось менять колесо и варить покрышку в ближайшей шиномонтажке.

 © avatars.mds.yandex.net

Трассы непосредственно до Якутска до сих пор нет, т.к. не построен мост через реку Лена

 © avatars.mds.yandex.net

Зимой в качестве переправы используется зимник, а летом паромы.

 © avatars.mds.yandex.net

Вот такой грязный стал мой автомобиль за 1000 км. На задней двери слой глины был примерно с сантиметр. Это, конечно, не то, что было раньше. А скоро на «Лене» вообще не останется грязных участков.

 © avatars.mds.yandex.net

Ехал и фотографировал Алексей Жирухин.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS
Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepower...am-50-foto-5ebdd94fa6e4861b1400e616

дорожное строительство , Якутия
  • 10
    Derrot Beton
    10.07.2009:03:00

    эх, дорога, дорога, чего ж ты так сурова? Нам нужны вечные материалы для марсианского климата, только где ж их взять, чтоб не латать каждую весну лунные кратеры в асфальте?     А за очерк спасибо.

    #1202685
  • Seriomilander Seriomilander
    10.07.2011:19:23

    Статья отличная, но ждем продолжения в 2021 году, ведь тема не закрыта.   

    #1202693
  • Eugene Samarev Eugene Samarev
    10.07.2012:00:14

    Фотографии реально потрясающие. Цветопередача на высоте. Классный репортаж без преукрас и без ложного патриотизма.

    #1202696
  • Ibragim Gustavo Ibragim Gustavo
    10.07.2015:03:07

    Родные края. До конца школы жил в Алдане)

    #1202711
  • Strange Hunter Strange Hunter
    10.07.2016:50:08

    Афтырь, ты бы хоть немного по теме узнать постарался — что такое дорожное полотно и в чём сложность строительства дорог по мерзлоте. А то причитаешь про «самая грязная дорога» как будто всех делов было поверх грязи асфальт положить.

    Ну да ладно, поясняю:

    1. «Вечная мерзлота» означает что грунт летом оттаивает только сверху, а снизу так и остаётся замёрзшим. Из этого следует что воде из оттаявшего грунта уходить некуда, потому он неминуемо превращается в топкую жижу под тонким слоем дёрна если таковой вообще есть. Так что летом по регионам вечной мерзлоты ездить желательно на машинах с шинами сверхнизкого давления или на мощных гусеничных вездеходах которые способны по грязи плавать.

    2. Понятно, что засыпать жижу песком с гравием и тем более класть сверху асфальт абсолютно бессмысленно — после проезда нескольких автомобилей там снова будет жижа.

    3. Поэтому для строительства дороги надо грунт вынуть на глубину метров пяти, уложить гидроизоляцию и дренаж, засыпать получившуюся канаву сухим щебнем, и только потом класть покрытие.

    4. Всё это обычно производится зимой(летом вычёрпывать жижу толку нет, да и подвоз техники и стройматериалов затруднён), в краях где и -50 бывает. А ещё в этих мёрзлоте надо построить асфальтный завод, склады, жильё, ремонтные мастерские итп. И подвозить туда за сотни километров щебень и прочие стройматериалы. Потому стоит заполярная дорога столько, будто её космическими ракетами выкладывали и даже какая-никакая грунтовка которая летом не превращается в грязевую ванну там «на вес золота».

    Отредактировано: Сергей Котенко~17:02 10.07.20
    #1202717
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Олег Лешуков Олег Лешуков
        12.07.2006:46:00

        У финнов нет такой обширной зоны вечной мерзлоты и «их заполярье"-небольшой район с гранитным основанием и скальником.К тому же там всего две дороги за полярным кругом.

        Отредактировано: Олег Лешуков~06:46 12.07.20
        #1202814
        • Илья Белов Илья Белов
          13.07.2010:08:05

          поколение «толстых детей» не знает географии и ничего не слышали про Гольфстрим, поэтому полагают, что везде все одинаково. А еще есть «каклы» которые из принципа напишут подобную дичь вопреки правде

          #1202883
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.07.2017:02:37

    Давайте без мата.

    #1202719
  • Сергей Богатый
    13.07.2006:25:07

    Поездка до Магадана, по трассе «Колыма» — моя цель. Пока никак не соберусь или нет попутчиков

    #1202862
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,