Самая грязная трасса мира. Была

Федеральная трасса из Невера в Якутск считается самой грязной в мире, и я проехал по ней. Глядя на фотографии с этой трассы, расставленные в хронологической последовательности, можно наблюдать, как моя машина медленно превращается в кусок глины.

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Об этой дороге слагали страшные легенды, и первые фотографии, которые попадались в сети по запросу о трассе «Лена» представляли что-то подобное: раскисшая глина, грузовики и легковушки, утопающие в грязи. Воодушевленный интересным приключением, я давно мечтал по ней прокатиться.

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«Лена» начинается от города Невер, который располагается на по середине трассы «Амур» из Читы в Хабаровск. Тут я проезжал в 2017 году по дороге во Владивосток, сфотографировался с дорожными указателями, мечтая прокатиться и по ней. Мечте суждено было сбыться в 2019 году, когда я совершил автопутешествие до Магадана.

© avatars.mds.yandex.net

К сожалению, в 2019 году того знака уже не было, который поменяли на новые.

© avatars.mds.yandex.net

Необычность трассы начинается уже здесь. В начале пути стоит вот такой столб, на котором указаны все населенные пункты, кафе, заправочные станции, шиномонтажки и сервисы со всеми километровыми отметками. Это сделано не просто так, зимой поездка по трассе может быть опасной для жизни: сильнейшие морозы до -60, отсутствие связи и людей на огромных расстояниях, поэтому любая поломка может привести к гибели, если не знать, куда идти, чтобы попросить о помощи.

© avatars.mds.yandex.net

Ну что, поехали в Якутск! Отметьте сразу же чистоту моего автомобиля, который уже проехал 7000 км из Самары без единой мойки.

© avatars.mds.yandex.net

Сначала нас ожидало легкое разочарование, ведь мы ожидали увидеть море грязи и настоящее бездорожье, но первые десятки километров ехали по отличному дорожному полотну.

© avatars.mds.yandex.net

Пока не уперлись в тупик около Соловьевска.

© avatars.mds.yandex.net

Там небольшой участок новой магистрали закончился и началась очень пыльная грунтовка.

© avatars.mds.yandex.net

Между Соловьевском и Тындой сейчас идет самый масштабный этап стройки.

© avatars.mds.yandex.net

Где из узкой, извилистой и опасной дороги

© avatars.mds.yandex.net

Делают широченную современную магистраль

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Сейчас это самый тяжёлый участок для передвижения, но после Тынды — столицы БАМа все становится более менее прилично.

© avatars.mds.yandex.net

Гравийные участки меняются асфальтовыми

© avatars.mds.yandex.net

А свежий асфальт глиной, перемешанной со щебенкой

© avatars.mds.yandex.net

Одну из остановок сделали на границе Якутии

© avatars.mds.yandex.net

Здесь есть небольшая смотровая площадка

© avatars.mds.yandex.net

Откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю тайгу и новую железнодорожную ветку, которую в 2019 году дотянули до самого Якутска.

© avatars.mds.yandex.net

От былой грязи уже нет и следа

© avatars.mds.yandex.net

И даже на самых грязных участках завязнуть без возможности самостоятельно выкопать автомобиль уже не получится

© avatars.mds.yandex.net

Дорога идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты

© avatars.mds.yandex.net

Асфальтовое покрытие было только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и Алдана

© avatars.mds.yandex.net

Ранее существовали участки, на которых полностью отсутствовало твердое покрытие и дорога в период снеготаяния или сильных дождей становилась непроходимой

© avatars.mds.yandex.net

В 2014 году последний зимник на трассе «Лена» ликвидировали, и дорога стала доступна круглогодично.

© avatars.mds.yandex.net

Сейчас на этой дороге активно укладывается асфальтовое покрытие, буквально на глазах. Это делается настолько быстро, что за одну неделю, что я ехал до Магадана и возвращался обратно, многие участки заасфальтировали.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Проезжая по этой трассе, не забывайте смотреть по сторонам

© avatars.mds.yandex.net

Вы увидите потрясающую природу Якутии. Она не может оставить вас равнодушной.

© avatars.mds.yandex.net

А ещё вы с большой долей вероятности увидите мишек

© avatars.mds.yandex.net

Которые вот так переходят дорогу.

© avatars.mds.yandex.net

Пока не все участки трассы заасфальтированы, стоит тут ожидать и неприятностей

© avatars.mds.yandex.net

В качестве основы дорогу посыпают твердыми породами скальника

© avatars.mds.yandex.net

Его укатывают, но проходящие грейдеры, выравнивая трассу, переворачивают острые камни

© avatars.mds.yandex.net

Которые могут порвать покрышку, что собственно и случилось на моем автомобиле. Дыра была настолько огромная, что закреить ее не получилось, пришлось менять колесо и варить покрышку в ближайшей шиномонтажке.

© avatars.mds.yandex.net

Трассы непосредственно до Якутска до сих пор нет, т.к. не построен мост через реку Лена

© avatars.mds.yandex.net

Зимой в качестве переправы используется зимник, а летом паромы.

© avatars.mds.yandex.net

Вот такой грязный стал мой автомобиль за 1000 км. На задней двери слой глины был примерно с сантиметр. Это, конечно, не то, что было раньше. А скоро на «Лене» вообще не останется грязных участков.

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Ехал и фотографировал Алексей Жирухин.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS