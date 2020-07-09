Самая грязная трасса мира. Была
Федеральная трасса из Невера в Якутск считается самой грязной в мире, и я проехал по ней. Глядя на фотографии с этой трассы, расставленные в хронологической последовательности, можно наблюдать, как моя машина медленно превращается в кусок глины.
Об этой дороге слагали страшные легенды, и первые фотографии, которые попадались в сети по запросу о трассе «Лена» представляли что-то подобное: раскисшая глина, грузовики и легковушки, утопающие в грязи. Воодушевленный интересным приключением, я давно мечтал по ней прокатиться.
«Лена» начинается от города Невер, который располагается на по середине трассы «Амур» из Читы в Хабаровск. Тут я проезжал в 2017 году по дороге во Владивосток, сфотографировался с дорожными указателями, мечтая прокатиться и по ней. Мечте суждено было сбыться в 2019 году, когда я совершил автопутешествие до Магадана.
К сожалению, в 2019 году того знака уже не было, который поменяли на новые.
Необычность трассы начинается уже здесь. В начале пути стоит вот такой столб, на котором указаны все населенные пункты, кафе, заправочные станции, шиномонтажки и сервисы со всеми километровыми отметками. Это сделано не просто так, зимой поездка по трассе может быть опасной для жизни: сильнейшие морозы до -60, отсутствие связи и людей на огромных расстояниях, поэтому любая поломка может привести к гибели, если не знать, куда идти, чтобы попросить о помощи.
Ну что, поехали в Якутск! Отметьте сразу же чистоту моего автомобиля, который уже проехал 7000 км из Самары без единой мойки.
Сначала нас ожидало легкое разочарование, ведь мы ожидали увидеть море грязи и настоящее бездорожье, но первые десятки километров ехали по отличному дорожному полотну.
Пока не уперлись в тупик около Соловьевска.
Там небольшой участок новой магистрали закончился и началась очень пыльная грунтовка.
Между Соловьевском и Тындой сейчас идет самый масштабный этап стройки.
Где из узкой, извилистой и опасной дороги
Делают широченную современную магистраль
Сейчас это самый тяжёлый участок для передвижения, но после Тынды — столицы БАМа все становится более менее прилично.
Гравийные участки меняются асфальтовыми
А свежий асфальт глиной, перемешанной со щебенкой
Одну из остановок сделали на границе Якутии
Здесь есть небольшая смотровая площадка
Откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю тайгу и новую железнодорожную ветку, которую в 2019 году дотянули до самого Якутска.
От былой грязи уже нет и следа
И даже на самых грязных участках завязнуть без возможности самостоятельно выкопать автомобиль уже не получится
Дорога идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты
Асфальтовое покрытие было только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и Алдана
Ранее существовали участки, на которых полностью отсутствовало твердое покрытие и дорога в период снеготаяния или сильных дождей становилась непроходимой
В 2014 году последний зимник на трассе «Лена» ликвидировали, и дорога стала доступна круглогодично.
Сейчас на этой дороге активно укладывается асфальтовое покрытие, буквально на глазах. Это делается настолько быстро, что за одну неделю, что я ехал до Магадана и возвращался обратно, многие участки заасфальтировали.
Проезжая по этой трассе, не забывайте смотреть по сторонам
Вы увидите потрясающую природу Якутии. Она не может оставить вас равнодушной.
А ещё вы с большой долей вероятности увидите мишек
Которые вот так переходят дорогу.
Пока не все участки трассы заасфальтированы, стоит тут ожидать и неприятностей
В качестве основы дорогу посыпают твердыми породами скальника
Его укатывают, но проходящие грейдеры, выравнивая трассу, переворачивают острые камни
Которые могут порвать покрышку, что собственно и случилось на моем автомобиле. Дыра была настолько огромная, что закреить ее не получилось, пришлось менять колесо и варить покрышку в ближайшей шиномонтажке.
Трассы непосредственно до Якутска до сих пор нет, т.к. не построен мост через реку Лена
Зимой в качестве переправы используется зимник, а летом паромы.
Вот такой грязный стал мой автомобиль за 1000 км. На задней двери слой глины был примерно с сантиметр. Это, конечно, не то, что было раньше. А скоро на «Лене» вообще не останется грязных участков.
Ехал и фотографировал Алексей Жирухин.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
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