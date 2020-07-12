«Транснефть». Модернизация продолжается. Обзор завершённых проектов

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Завершены строительно-монтажные работы в рамках реконструкции ЛПДС «Володарская» в Раменском районе Московской области

В ходе строительно-монтажных работ на ЛПДС «Володарская» в Московской области были возведены 5 резервуаров хранения дизельного топлива, а также резервуар для хранения авиационного керосина.

Реконструкция резервуара вертикального стального объемом 30 тыс. куб. м (РВС-30000) началась в 2017 году. Был произведен полный демонтаж металлоконструкций и фундамента резервуара, обустроен новый фундамент, выполнен монтаж резервуара и устройство помещения с электроприводными задвижками. На объекте проведены индивидуальные испытания инженерных сетей пожаротушения и пусконаладочные работы сетей электроснабжения и автоматики. Получено положительное заключение Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) о пригодности резервуара для хранения топлив для реактивных двигателей. В настоящее время проводится комплексное опробование оборудования.

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Также реконструированы магистральная насосная станция открытого типа, насосная станция пожаротушения, резервуары противопожарного запаса воды, два узла приема средств очистки и диагностики, станция налива автоцистерн проложено более 24 км технологических трубопроводов и 37 км инженерных сетей.

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Работы на ЛПДС «Володарская» выполняются в рамках программы ПАО «Транснефть» — «Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион».

АО «Транснефть — Приволга» ввело в эксплуатацию резервуар на НПС «Большая Черниговка» в Самарской области

Строительство резервуара вертикального стального объемом 5 тыс. куб. м (РВС-5000) началось в 2018 году. Был произведен полный демонтаж металлоконструкций и фундамента резервуара, обустроен новый фундамент, выполнен монтаж резервуара и устройство площадки с электроприводными задвижками. На объекте проведены индивидуальные испытания инженерных сетей пожаротушения и пусконаладочные работы сетей электроснабжения и автоматики.

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Работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО «Транснефть — Приволга» на 2018-2019 гг. Цель — обеспечение стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

АО «Черномортранснефть» завершило техническое перевооружение автоматизированной системы управления НПС «Махачкала» в Дагестане

Цель работ — повышение надежности систем автоматизации и приведение технического состояния оборудования к нормативным требованиям.

Работы были выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть».

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На НПС «Махачкала» Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов выполнена замена оборудования микропроцессорной системы автоматизации (МПСА).

Работы по модернизации МПСА производились в течение 6 месяцев. Выполнена замена центрального контроллера системы, модулей среднего уровня, систем контроля вибрации, температуры и загазованности. Установлены новые автоматизированные рабочие места (АРМ) верхнего уровня с новым программным обеспечением, соответствующим всем современным требованиям в части управления и алгоритмов автоматических защит.

АО «Черномортранснефть» завершило строительство двух резервуаров на ПК «Шесхарис»

Резервуары (№ 9,10) были построены на промышленной площадке «Грушовая». РВС представляет собой металлическую конструкцию диаметром 40 м и высотой 22,5 м со стационарной купольной крышей и понтоном, предназначенным для исключения испарения нефтепродуктов.

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Емкости защищены железобетонной стеной (каре), не допускающей розлива продукта в случае возникновения нештатных ситуаций и оборудованы системой автоматического пожаротушения, предусматривающей подслойный способ тушения с подачей низкократной пены в резервуар.

Также в рамках проекта возведения резервуаров на площадке «Грушовая» были построены технологические трубопроводы, узлы запорной арматуры, молниеотводы, прожекторные мачты и кабельная эстакада.

Срок службы новых резервуаров составляет 50 лет.

Строительные работы проведены в рамках масштабной программы реконструкции ПК «Шесхарис» АО «Черномортранснефть». Цель — обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности объекта.

АО «Транснефть — Сибирь» завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк

Урайское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Сибирь» подключило к системе три реконструированных участка основой нитки магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк в ХМАО-Югре и Свердловской области, а также в Ивановской и Владимирской областях.

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Комплекс работ по замене участков трубопровода выполнялся по результатам внутритрубной диагностики в рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества. Общая протяженность замененных участков трубопровода составила 29,3 км.

Работы на одном из участков начались в октябре 2018 года, еще на двух — в декабре прошлого года. Строительство новых участков велось в границах коридора действующего нефтепровода. В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность новых участков, выполнена техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель.

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Реконструкция участков основной нитки МН Сургут — Полоцк проводилось в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Сибирь».

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию участков нефтепровода Горький — Рязань-2 в Нижегородской области

Плановые работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения и капитального ремонта объектов магистральных трубопроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Реконструкция участков МН началась в марте 2018 года. Была произведена плановая замена свыше 10,5 км линейной части магистрального трубопровода с заменой узлов запорной арматуры и системы защиты от коррозии.

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На производственном объекте были задействованы более 50 человек и 30 единиц специальной техники.

Работы по реконструкции участков магистрального нефтепровода Горький — Рязань-2 проведены в целях повышения надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть».

После завершения работ АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированных линейных участков к действующему магистральному нефтепродуктопроводу. Объект введен в эксплуатацию.

О «Транснефть-Верхняя Волга» завершило строительство воздушной линии электропередачи в Кировской области и Республике Марий Эл

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило строительство вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ на участках магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк «Прудки-Санчурский тракт» нефтеперекачивающей станции НПС «Прудки» и «Мелковка-Ветлуга-1,2» нефтеперекачивающей станции НПС «Мелковка».

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Работы проводились на территориях Кировской области и Республики Марий Эл в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

Выполнена замена 227 железобетонных опор ВЛ напряжением 10 кВ и установка птицезащитных устройств. Общая протяженность реконструированного участка воздушной линии электропередачи составила более 11 км.

Работы проводились в труднодоступной заболоченной местности, что усложняло проезд строительной техники. Несмотря на это комплекс мероприятий был реализован в полном объеме в соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.

Реконструкция воздушной линии электропередачи 10 кВ позволила значительно повысить качество, обеспечить надежность электроснабжения линейных объектов нефтеперекачивающих станций НПС «Прудки» — НПС «Килемары», НПС «Мелковка» АО «Транснефть-Верхняя Волга».

АО «Транснефть — Приволга» провело техперевооружение пожарных депо на объектах Самарского РНУ

Работы проведены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО «Транснефть — Приволга».

© volga.transneft.ru

Здания пожарных депо были построены в 1976 году и перестали соответствовать ряду стандартов и современным нормам проектирования.

В зданиях пожарных депо проведен ремонт всех административных помещений. Гаражные помещения реконструированы под вновь закупаемую пожарную технику — увеличены въездные ворота двух гаражей и поднята крыша. Взамен прежней установлена двухскатная крыша с новым покрытием.

© volga.transneft.ru

Внутри пожарных депо выполнена реконструкция систем автоматики и управления эвакуацией, заменена система вентиляции и дымоудаления.

В помещении депо станции смешения нефти (ССН) установлена оборотная мойка для мытья пожарных автомобилей. Устройство оборотной системы водоснабжения снижает водопотребление, устраняет сброс неочищенных сточных вод на грунт и снижает воздействие на окружающую среду.

© volga.transneft.ru

Цель технического перевооружения пожарных депо ССН и НПС «Самара-2» — повышение уровня противопожарной защиты производственных объектов АО «Транснефть — Приволга», а также ряда населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, находящихся в непосредственной близости от объектов Самарского РНУ.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило техперевооружение котельных на нефтеперекачивающих станциях «Балахониха» и «Филино»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило техническое перевооружение двух блочных котельных на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Балахониха» и НПС «Филино» Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ), расположенных в Арзамасском районе Нижегородской области и Ковровском районе Владимирской области.

© neftegaz.ru

Плановые мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения объектов предприятия. Цель — повышение надежности теплоснабжения объектов нефтеперекачивающих станций и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

На станциях произведен монтаж новых блочно-модульных котельных УВТ-4 мощностью по 4 МВт каждая, оборудованных котлами с более высоким коэффициентом полезного действия с модулируемыми комбинированными газовыми горелками и дымовыми трубами. Выполнен монтаж молниеотводов, произведена заменена тепловой изоляция ёмкостей резервного топлива.

После завершения работ по техническому перевооружению новые блочно-модульные котельные на НПС «Балахониха» и НПС «Филино» введены в эксплуатацию.

АО «Транснефть — Урал» введена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория на ЛПДС «Хохлы»

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Хохлы» Курганского нефтепроводного управления (НУ) АО «Транснефть — Урал» введена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория.

© ural.transneft.ru

Необходимость строительства обусловлена расширением перечня контролируемых показателей качества нефтепродуктов, а также увеличением количества испытательного оборудования.

Новая испытательная лаборатория представляет собой одноэтажное кирпичное здание площадью 348 кв. метров. Здание подключено к системам отопления, хозяйственного и пожарного водоснабжения, промышленной и бытовой канализации, оборудовано системами приточной и вытяжной вентиляции. Для поддержания микроклимата в помещениях смонтирована система кондиционирования. При благоустройстве прилегающей территории спроектированы пешеходные дорожки и площадка для подъезда и разворота техники.

© ural.transneft.ru

В соответствии с требованиями нормативных документов в здании предусмотрено место для подключения передвижной мобильной лаборатории, имеются комнаты для проведения приемо-сдаточных испытаний, проведения хромотографического анализа и периодического испытания нефтепродуктов. Также оборудованы отдельные складские помещения для хранения материалов, стандартных образцов нефтепродуктов и реактивов, легковоспламеняющихся жидкостей, арбитражных проб.

Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет производить все виды испытаний дизельных топлив экологического класса К5 в соответствии с областью оценки состояния измерений согласно требованиям Таможенного союза, а также для внутрилабораторного контроля результатов испытаний.

АО «Транснефть — Урал» перешло на Единую систему диспетчерского управления

В АО «Транснефть — Урал» введена в строй Единая система диспетчерского управления (ЕСДУ). При этом функции управления магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами (МН и МНПП), обслуживаемыми предприятием, полностью переданы в территориальный диспетчерский пункт (ТДП) «Уфа».

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До недавнего времени управление потоками нефти и нефтепродуктов, транспортируемыми по МН и МНПП в зоне ответственности АО «Транснефть — Урал», осуществлялось районными диспетчерскими пунктами, расположенными в филиалах предприятия (Челябинском, Черкасском, Арланском и Туймазинском нефтепроводных управлениях). ТДП «Уфа» осуществлял общий контроль, без функции управления.

С вводом системы ЕСДУ функции управления полностью переданы в ТДП «Уфа», расположенный в здании аппарата управления АО «Транснефть — Урал» в г. Уфе. Диспетчеры ТДП непосредственно взаимодействуют с операторами на местах, отслеживают в реальном времени работу всех МН и МНПП в зоне ответственности предприятия, осуществляют общий контроль и управление, передают информацию в Центральный диспетчерский пункт ПАО «Транснефть» в г. Москве.

© ural.transneft.ru

Интеграция в ЕСДУ систем противоаварийной автоматики и обнаружения утечек позволяет оперативно отреагировать на недопустимые изменения параметров перекачки и предотвратить возникновение аварий, инцидентов при перекрытии потока нефти или разрушении контролируемого технологического участка трубопровода.

Кроме того, использование новой системы диспетчерского контроля и управления позволяет производить глубокий анализ фактических параметров транспортировки нефти и нефтепродуктов, обращаться к архивам данных для анализа параметров работы магистральных трубопроводов в динамике, осуществлять сбор данных о состоянии оборудования и параметрах технологического процесса.

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Ввод в эксплуатацию Единой системы диспетчерского управления АО «Транснефть — Урал» позволит оптимизировать управление производственными мощностями предприятия, повысить эффективность транспортировки нефти и нефтепродуктов.

https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=64511

https://volga.transneft.ru/press/news/?id=69863

https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=66711

https://chernomor.transneft.ru/press/news/?id=69533

https://siberia.transneft.ru/press/news/?id=70433

https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=68993

https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=69103

https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=71103

https://volga.transneft.ru/press/news/?id=63441

https://uppervolga.transneft.ru/press/news/?id=68231

https://ural.transneft.ru/press/news/?id=71323

https://ural.transneft.ru/press/news/?id=68091

Материал подготовлен совместно с Human RS