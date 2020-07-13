В Подмосковье начато строительство исследовательского комплекса для гидроакустических измерений

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В Московской области в городском округе Солнечногорск начато строительство уникального в России исследовательского комплекса для гидроакустических измерений.

Специальный многофункциональный метрологический бассейн и комплекс высокоточных установок послужит развитию технологий в области гидроакустических измерений. Благодаря оборудованию, разработанному специалистами ВНИИФТРИ, новый комплекс позволит решать актуальные задачи по контролю уровня шума отечественных судов и стационарных морских объектов, а также разработать стандарты в данной области на уровне международных.

«Его длина составит 22 метра, ширина — 14, глубина — 12 метров. Бассейн облицуют специальным гидроакустическим покрытием, чтобы имитировать соответствующие природные условия», — пояснил Сергей Стрелов, заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ».

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Сегодня проблема шумового загрязнения морей обсуждается в рамках программы «Шум от коммерческого судоходства и его влияние на морскую фауну», разработанной Международной морской организацией (IMO) при ООН, и Рамочной директивы по морской стратегии Евросоюза (Directive 2008/56/EC) о необходимости контроля шумов, вызванных судоходством.

— Ученые и специалисты ВНИИФТРИ активно участвуют в разработке мировых стандартов в области измерений уровня шума судов гражданского морского флота и готовы предложить решения на новые вызовы в этой сфере. В новом исследовательском комплексе будет установлено уникальное по своим характеристикам оборудование, разработанное нашими специалистами. Специальное гидроакустическое покрытие стен бассейна будет способно воссоздавать условия внешней среды, что существенно расширит коридор исследований, позволит обеспечить дальнейшее развитие современных измерительных технологий в области гидроакустики и, как следствие, успешно решить задачи по контролю шумов судов и стационарных объектов на шельфе, — отметил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко.

Бассейн для гидроакустических измерений станет еще одним достижением в копилку института. Его планируют достроить к 2023 году, и уже через год можно будет делать первые замеры.