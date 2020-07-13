Открыта третья очередь индустриального парка в Богородском округе Подмосковья

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В Богородском городском округе Московской области завершилось строительство третьей очереди «Технопарка Успенский», в строительство инвестировали более 210 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На его территории появилось здание-склад площадью более 10,1 тысячи квадратных метров.

Строительство нового здания в «Технопарке Успенский» позволит привлечь новых резидентов.

Благодаря размещению в одном месте разнонаправленных и высокотехнологичных компаний появляется возможность в короткие сроки развивать производство на доступных площадках.

На территории многофункционального индустриального парка «Технопарк Успенский» уже ведут деятельность 39 резидентов. Общий объем инвестиций в проект индустриального парка составил более 2 млрд рублей.