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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новое предприятие по производству комбикорма открылось в Иркутской области

 © tass.ru

Новый завод по производству более 50 видов кормов для животных и птиц заработал в деревне Столбова. Сумма вложений в комплекс составила 15 млн рублей, из которых 6 млн рублей были предоставлены Минсельхозом Иркутской области в качестве грантовой поддержки. Новое предприятие сможет производить до 800 тонн комбикорма в месяц, также здесь планируют перерабатывать зерно местных производителей.

Планируемые объёмы позволят не только снабжать кормами Иркутскую область и соседние регионы, но и поставлять их в Монголию, Китай и Корею.

 © rayon.irk.today
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8962765

Иркутская область, малый и средний бизнес
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