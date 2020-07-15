Сибирский овёс впервые прибыл на поезде в провинцию Цинхай
Поезд с овсом был отправлен в Китай из Абакана 28 июня. На его «борту» — 43 контейнера с овсом общим весом 1118 тонн. 5200 км до провинции Цинхай, которая впервые импортировала сельскохозяйственную продукцию из России с доставкой на поезде, состав преодолел за 15 дней.
Границу поезд с овсом пересек 11 июля через ворота во Внутренней Монголии — Эрэн-Хото. С маршрутом Абакан — Синин число действующих линий через Эрэн-Хото достигло 40. 13 июля поезд доехал до станции назначения — Шуанчжай (город Синин).
Состав из Абакана в Синин — своего рода тестовый поезд. После успешной доставки овса из Абакана провинция Цинхай намерена чаще использовать железнодорожную логистику для транспортировки импортных товаров.
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