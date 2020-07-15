КУЗОЦМ запустил в работу комплекс по производству алюминиевых пудр
ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» из Свердловской области успешно завершил реализацию ключевого в 2020 году инвестиционного проекта.
10 июля запущен в эксплуатацию размольный комплекс новой мельницы на производстве алюминиевых пудр. Новое оборудование, внедренное за счет собственных средств завода, позволит ежегодно наращивать выпуск алюминиевых пудр на 1000 тонн.
Объем инвестиций в проект превысил 200 млн рублей, рост выручки предприятия составит более 350 млн рублей в год. Создано дополнительно 40 рабочих мест.
Алюминиевые пудры марок ПАП-1 и ПАП-2 — высоко востребованный продукт как в России, так и в странах ЕАЭС. Они используются в машиностроении, металлургической промышленности, при производстве строительных материалов, красок, электроинструментов и бытовой техники, взрывчатых веществ и других сферах.
Предприятие выпускает пудры, не уступающие по качеству мировым аналогам. Это дает возможность КУЗОЦМ не только закрыть российские потребности, но и поставлять продукцию в страны ЕАЭС. В числе потенциальных потребителей каменских пудр и паст — более тридцати заводов в Казахстане и Беларуси.
За время реализации проекта был выполнен большой перечень работ: отремонтировано здание нового производства, построен фундамент под мельницу, проложены коммуникации. Кроме самой мельницы смонтирован целый комплекс дополнительного технологического оборудования включая сепаратор, циклоны, вентилятор высокого давления, контрольно-измерительная аппаратура, системы промышленной безопасности. Частью данного комплекса также является линия по производству металлической тары.
Сложная эпидемиологическая обстановка и введенные в связи с ней ограничения, не оказали значительного влияния на сроки реализации проекта. Постоянное взаимодействие с партнерами, специалистами подрядных организаций поддерживалось благодаря современным технологиям в сфере услуг связи.
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15.07.2012:24:37