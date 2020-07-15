КУЗОЦМ запустил в работу комплекс по производству алюминиевых пудр

© kuzocm.ru

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» из Свердловской области успешно завершил реализацию ключевого в 2020 году инвестиционного проекта.

10 июля запущен в эксплуатацию размольный комплекс новой мельницы на производстве алюминиевых пудр. Новое оборудование, внедренное за счет собственных средств завода, позволит ежегодно наращивать выпуск алюминиевых пудр на 1000 тонн.

Объем инвестиций в проект превысил 200 млн рублей, рост выручки предприятия составит более 350 млн рублей в год. Создано дополнительно 40 рабочих мест.

Алюминиевые пудры марок ПАП-1 и ПАП-2 — высоко востребованный продукт как в России, так и в странах ЕАЭС. Они используются в машиностроении, металлургической промышленности, при производстве строительных материалов, красок, электроинструментов и бытовой техники, взрывчатых веществ и других сферах.

Предприятие выпускает пудры, не уступающие по качеству мировым аналогам. Это дает возможность КУЗОЦМ не только закрыть российские потребности, но и поставлять продукцию в страны ЕАЭС. В числе потенциальных потребителей каменских пудр и паст — более тридцати заводов в Казахстане и Беларуси.

За время реализации проекта был выполнен большой перечень работ: отремонтировано здание нового производства, построен фундамент под мельницу, проложены коммуникации. Кроме самой мельницы смонтирован целый комплекс дополнительного технологического оборудования включая сепаратор, циклоны, вентилятор высокого давления, контрольно-измерительная аппаратура, системы промышленной безопасности. Частью данного комплекса также является линия по производству металлической тары.

Сложная эпидемиологическая обстановка и введенные в связи с ней ограничения, не оказали значительного влияния на сроки реализации проекта. Постоянное взаимодействие с партнерами, специалистами подрядных организаций поддерживалось благодаря современным технологиям в сфере услуг связи.

http://zsso.ru/activity/press/news/item/54256/