Первый самолет-амфибия Бе-200 поставлен в морскую авиацию

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14 июля в Ейске в 190 учебном смешанном авиационном полку на базе 859 ЦБП и ПЛС прошла встреча первого построенного «ПАО Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолета-амфибии Бе-200ЧС для Министерства обороны РФ.

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В мае 2015 года Министерством обороны России был подписан государственный контракт с ТАНТК им. Г.М. Бериева на поставку морской авиации ВМФ России шести самолетов-амфибий Бе-200 — двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения).

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Первый образец самолета Бе-200ЧС для военно-морского флота был заложен в 2018 году.В 2018 году Министерство обороны России подписало с ОАК новый контракт на поставку Морской авиации ВМФ уже только трех самолетов Бе-200ПС(ЧС).

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Самолет назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина, принимавшего участие в операции «Звездочка», задача которой состояла в эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома № 1. В конце марта — начале апреля 1944 года летчики 105-го отдельного гвардейского авиаполка по воздуху доставили в советский тыл около 200 воспитателей и сирот.

В ночь с 10 на 11 апреля Александр Мамкин совершал свой девятый полет на самолете Р-5 с эвакуированными обитателями детдома. На борту находились 13 человек.

На рассвете самолет был обстрелян из зенитного орудия, затем атакован немецким перехватчиком. Осколки снаряда пробили двигатель, начался пожар. Мамкин был ранен в голову. На горящем самолете он пересек линию фронта.

От загоревшегося мотора пламя добралось до кабины пилота. У летчика горела одежда, горел шлемофон, плавились летные очки. Ноги Александра обуглились до костей, но он продолжал полет, пока не нашел подходящую площадку для посадки недалеко от расположения частей Красной Армии. К тому времени прогорела даже перегородка, отделяющая кабину пилота от пассажиров, и на некоторых детях начала тлеть одежда.

Александр Мамкин, совершив посадку, выбрался из кабины сам, но передвигаться уже не мог. Прежде, чем потерять сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?».Летчика доставили в госпиталь, но ожоги и ранение были слишком сильны. Медики не могли объяснить, как мог управлять полетом и посадкой тяжелораненый человек в пылающей кабине. Каким чудом выбрался из кабины — на обгорелых до костей ногах?

Через шесть дней, 17 апреля 1944 года, Александр Мамкин скончался в госпитале.Все пассажиры самолета (13 человек) в этом последнем рейсе остались живы.

Всего за время многодневного второго этапа операции «Звёздочка» Александр Мамкин эвакуировал более 90 человек — детей, воспитателей и раненых партизан.

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