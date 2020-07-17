Начато строительство Центра профессионального образования авиационного кластера Госкорпорации Ростех

© Фото из открытых источников

Для подготовки новых специалистов для авиационного кластера Госкорпорации Ростех в Уфе на базе «ОДК-УМПО» создается Центр профессионального образования — отдельное здание площадью 14,5 тыс. кв. м., где разместятся 150 единиц учебного оборудования. Ежегодно здесь планируется готовить порядка 2 тысяч человек.

© Фото из открытых источников

Образовательный центр займется подготовкой кадров не только для «ОДК-УМПО», но и для других предприятий Ростеха в Башкортостане.