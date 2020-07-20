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Судостроение и судоходство

Заложено два атомных подводных крейсера проекта 885М «Ясень-М»

Два атомных крейсера, заложенные в понедельник на «Севмаше», получат имена «Воронеж» и «Владивосток».

Корабли получат гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

 © bastion-karpenko.ru

Контракт на строительство атомных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.

В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие проекта 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

НазваниеПроектЗав. №ЗакладкаСпускВ строюФлотСостояниеПримечания
К-560 «Северодвинск»88516021.12.199315.06.201017.06.2014СФВ строюВ составе 11-й ДиПЛ СФ
К-561 «Казань»885М16124.07.200931.03.201712.2020СФЗаводские ходовые испытанияПередача флоту запланирована на 2020 год
К-573 «Новосибирск»885М16226.07.201325.12.201912.2021 Готовится к швартовным испытаниямПередача флоту запланирована на 2021 год
К-571 «Красноярск»885М16327.07.201412.202012.2022 СтроитсяСтроительство завершается
«Архангельск»885М16419.03.201512.202112.2023 СтроитсяСтроительство завершается
«Пермь»885М16529.07.201612.202212.2024 Строится
«Ульяновск»885М16628.07.201712.202312.2025 Строится
«Владивосток»885М16720.07.202012.202512.2027 Строится
«Воронеж»885М16820.07.202012.202612.2028 Строится

Тактико-технические данные

Водоизмещение, т:
надводное:9500
подводное:11800
Размеры, м:
длина:139,2
ширина:13
осадка по КВЛ:9,4
Скорость полного хода, уз:
надводного:16
подводного:28
Дальность плавания:
над водойНеограничена
под водойНеограничена
Глубина погружения, м:
рабочая:520
предельная:600
Автономность, сут:100
ГЭУ, мощность полного хода:1 АР ОК-650 В 200 МВт, 1×43000 л.с. ГТЗА, 1 ВФШ, 1 ТГ, ДГ АДГ-1000Я по 1000 кВт, 1 ДГ 700 кВт, 1 ДГ 300 кВт
Вооружение:8х4 УПУ СМ-346 32 КР ПКРК 3К55 «Оникс» (ПКР П-160), РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К), РК 3К22 «Циркон» (КР 3М22), 10 533 мм НТА (30 торпед УГСТ, РК 3К10 «Гранат», РК «Калибр-ПЛ»)
РТВ:РЛК МРКП-43 (пр.885), РЛКС Р-43М (пр.08851), комплекс приема информации и ЦУ 3Ц-30.0 «Банкнот» (с зав.№ 162 — 3Ц-30.0М «Банкнот-М»), ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», ГАС «Аякс», НК «Медведица-М» (пр.885М — «Аппассионата»)
Экипаж, чел:85 (32 офицера)
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/9006561

пр.885, ВМФ
  • exhausted1987 exhausted1987
    20.07.2015:09:24

    Две атомные подлодки

    Два атомных подводных крейсера, как верно сказал президент. ;)

    #1203579
    • Нет аватара Юрген
      20.07.2015:16:29

      Вечно за этими журналистами дочищать приходится))

      #1203581
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