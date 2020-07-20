Заложено два атомных подводных крейсера проекта 885М «Ясень-М»
Два атомных крейсера, заложенные в понедельник на «Севмаше», получат имена «Воронеж» и «Владивосток».
Корабли получат гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
Контракт на строительство атомных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.
В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие проекта 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».
|Название
|Проект
|Зав. №
|Закладка
|Спуск
|В строю
|Флот
|Состояние
|Примечания
|К-560 «Северодвинск»
|885
|160
|21.12.1993
|15.06.2010
|17.06.2014
|СФ
|В строю
|В составе 11-й ДиПЛ СФ
|К-561 «Казань»
|885М
|161
|24.07.2009
|31.03.2017
|12.2020
|СФ
|Заводские ходовые испытания
|Передача флоту запланирована на 2020 год
|К-573 «Новосибирск»
|885М
|162
|26.07.2013
|25.12.2019
|12.2021
|Готовится к швартовным испытаниям
|Передача флоту запланирована на 2021 год
|К-571 «Красноярск»
|885М
|163
|27.07.2014
|12.2020
|12.2022
|Строится
|Строительство завершается
|«Архангельск»
|885М
|164
|19.03.2015
|12.2021
|12.2023
|Строится
|Строительство завершается
|«Пермь»
|885М
|165
|29.07.2016
|12.2022
|12.2024
|Строится
|«Ульяновск»
|885М
|166
|28.07.2017
|12.2023
|12.2025
|Строится
|«Владивосток»
|885М
|167
|20.07.2020
|12.2025
|12.2027
|Строится
|«Воронеж»
|885М
|168
|20.07.2020
|12.2026
|12.2028
|Строится
Тактико-технические данные
Тактико-технические данные
|Водоизмещение, т:
|надводное:
|9500
|подводное:
|11800
|Размеры, м:
|длина:
|139,2
|ширина:
|13
|осадка по КВЛ:
|9,4
|Скорость полного хода, уз:
|надводного:
|16
|подводного:
|28
|Дальность плавания:
|над водой
|Неограничена
|под водой
|Неограничена
|Глубина погружения, м:
|рабочая:
|520
|предельная:
|600
|Автономность, сут:
|100
|ГЭУ, мощность полного хода:
|1 АР ОК-650 В 200 МВт, 1×43000 л.с. ГТЗА, 1 ВФШ, 1 ТГ, ДГ АДГ-1000Я по 1000 кВт, 1 ДГ 700 кВт, 1 ДГ 300 кВт
|Вооружение:
|8х4 УПУ СМ-346 32 КР ПКРК 3К55 «Оникс» (ПКР П-160), РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К), РК 3К22 «Циркон» (КР 3М22), 10 533 мм НТА (30 торпед УГСТ, РК 3К10 «Гранат», РК «Калибр-ПЛ»)
|РТВ:
|РЛК МРКП-43 (пр.885), РЛКС Р-43М (пр.08851), комплекс приема информации и ЦУ 3Ц-30.0 «Банкнот» (с зав.№ 162 — 3Ц-30.0М «Банкнот-М»), ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», ГАС «Аякс», НК «Медведица-М» (пр.885М — «Аппассионата»)
|Экипаж, чел:
|85 (32 офицера)
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