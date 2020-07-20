Заложено два атомных подводных крейсера проекта 885М «Ясень-М»

Два атомных крейсера, заложенные в понедельник на «Севмаше», получат имена «Воронеж» и «Владивосток».

Корабли получат гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

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Контракт на строительство атомных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.

В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие проекта 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Название Проект Зав. № Закладка Спуск В строю Флот Состояние Примечания К-560 «Северодвинск» 885 160 21.12.1993 15.06.2010 17.06.2014 СФ В строю В составе 11-й ДиПЛ СФ К-561 «Казань» 885М 161 24.07.2009 31.03.2017 12.2020 СФ Заводские ходовые испытания Передача флоту запланирована на 2020 год К-573 «Новосибирск» 885М 162 26.07.2013 25.12.2019 12.2021 Готовится к швартовным испытаниям Передача флоту запланирована на 2021 год К-571 «Красноярск» 885М 163 27.07.2014 12.2020 12.2022 Строится Строительство завершается «Архангельск» 885М 164 19.03.2015 12.2021 12.2023 Строится Строительство завершается «Пермь» 885М 165 29.07.2016 12.2022 12.2024 Строится «Ульяновск» 885М 166 28.07.2017 12.2023 12.2025 Строится «Владивосток» 885М 167 20.07.2020 12.2025 12.2027 Строится «Воронеж» 885М 168 20.07.2020 12.2026 12.2028 Строится

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