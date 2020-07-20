«Петрозаводскмаш» отгрузил первые коллекторы парогенераторов для энергоблока № 2 АЭС «Аккую»
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») отгрузил первые два корпуса коллектора парогенератора, предназначенные для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» (Турция).
Корпус коллектора — составная часть парогенератора, относится к оборудованию первого класса безопасности. Комплект поставки на один энергоблок составляет 8 корпусов коллекторов, по два на каждый из четырёх парогенераторов. Высота коллектора — более 5 метров, диаметр — более одного метра. В коллекторе происходит теплообмен между теплоносителями первого и второго контуров реакторной установки.
В процессе изготовления кованая заготовка проходит механическую обработку, на внутреннюю поверхность наносится антикоррозионная наплавка, проводится сварка деталей корпуса и их термообработка. При сварке и наплавке одного коллектора расходуется свыше 2 тонн сварочных материалов. Масса полностью изготовленного коллектора превышает 16 тонн. На каждой стадии изготовления изделия контролируется его качество, включая визуально-измерительный и ультразвуковой контроль, рентгенографию и цветную дефектоскопию.
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