ЧМЗ освоил производство ниобий-титановой проволоки для приборов ночного видения

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Специалисты Чепецкого механического завода (Удмуртия, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали технологию производства нового высокотехнологичного продукта — ниобий-титановой проволоки для электронно-оптических преобразователей.

Первые партии ниобий-титановой проволоки диаметром 0,2 мм завод поставил российским производителям приборов ночного видения. Продукция завода прошла необходимые испытания у заказчиков и получила подтверждение высокого уровня качества и необходимых технических характеристик.

Проволоку из ниобий-титанового сплава выпускают на мощностях цеха по производству сверхпроводящих материалов АО «ЧМЗ». В изготовлении проволоки используется оборудование, ранее задействованное в производстве сверхпроводниковых материалов для крупнейших международных научно-исследовательских проектов: ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор), FCC (Кольцевой коллайдер будущего), LHC (Большой адронный коллайдер) и других.

«Командой предприятия мы активно интегрируем идеи новых продуктов, разрабатываем технологии их изготовления. Сегодня научно-производственные возможности завода позволяют работать как с долгосрочными, так и с разовыми контрактами. Мы готовы производить уникальные продукты по индивидуальным требованиям заказчиков к объемам, составу и срокам поставок», — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Денис Анищук.

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В настоящее время завод выполняет заказ на 10 км ниобий-титановой проволоки. По оценкам экспертов потребность в продуктах из ниобий-титанового сплава есть и в других наукоемких отраслях промышленности: в производстве кабелей, квантовых компьютеров, космических спутников, медицинских томографов, а также в научных исследованиях ускорителей частиц и магнитных систем. Прогнозный портфель заказов продукции общепромышленного назначения Чепецкого механического завода в 2020 году составляет более 5 млрд рублей.