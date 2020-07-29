Новый железнодорожный вокзал открыли в Новосибирской области

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29 июля состоялась церемония открытия нового вокзального комплекса на железнодорожной станции Сокур.

Отметим, что до конца года в Новосибирской области также будут реконструированы железнодорожные вокзалы в Убинском — в августе, Чанах и Татарске — в сентябре. На 2021 год намечено окончание работ на новом железнодорожном вокзале Бердска.

Старое здание вокзала на станции Сокур, 1900 года постройки, не соответствовало современным требованиям к обслуживанию пассажиров, кроме того в здании отсутствовали сети водопровода и канализации. Проектные работы по новому зданию вокзала выполнялись в 2016 г. силами Новосибирского проектно-изыскательского института «Сибжелдорпроект». Строительно-монтажные работы начаты в мае 2019 г. В рамках реализации проекта осуществлен демонтаж старого здания вокзала, выполнены общестроительные работы, произведены работы по устройству инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории.

В центральной части нового вокзала расположен объединенный пассажирский зал с помещением кассового зала. В новом здании более чем в полтора раза увеличена площадь зала ожидания, с 48 кв. м. до 73 кв. м., в котором размещены комфортные кресла-секции для ожидания пассажиров, непосредственно в здании вокзала обустроены санузлы для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения. Объект обеспечен централизованной системой водоснабжения. Кроме того, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Всего общая площадь благоустройства — 4 490,3 кв. м. Новое здание вокзала позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

© nso.ru

© nso.ru