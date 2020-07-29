ОДК разработала композитную лопатку для авиадвигателя ПД-35

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В рамках реализации проекта по созданию авиадвигателя ПД-35 Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех разработала необходимый элемент ПД-35 — композитную лопатку, сообщил заместитель генерального директора ОДК Валерий Гейкин, который возглавляет направление «Технологии двигателестроения».

ОДК разрабатывает технологию производства композитных лопаток вентилятора в рамках программы создания семейства двигателей большой тяги. Как заявил Валерий Гейкин, достижение заданных параметров двигателя ПД-35 требует разработки порядка 18 критических технологий, среди которых одна из ключевых — лопатка вентилятора из композитов. В то же время генеральный конструктор предприятия «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев уточнил, что переход от цельной титановой к полой титановой лопатке позволил сократить массу узла на 30%, а использование композитной лопатки даст экономию массы еще на 30%.

«Мы совместно с институтами создали конструкцию, технологию такой лопатки и изготовили первые опытные комплекты, провели необходимый объем испытаний, что позволило нам собрать двигатель с этими лопатками и начать стендовые испытания», — приводит слова Александра Иноземцева агентство ТАСС.

Серийное производство лопаток будет налажено на заводе «ОДК-Сатурн».

Напомним, двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35 предназначен для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты. В частности, им планируется оснащать китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 и Ил-96-400М.