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Судостроение и судоходство

Новости судостроения

1. Фотофакт. Строительство траулеров проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург).

 © s1.fotokto.ru

Длина каждого судна составляет 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т, автономность по запасам топлива — 145 суток, экипаж — 139 человек, вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м, скорость полного хода — 15 узлов.

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2. На вооружение камчатских инспекторов ГИМС поступил новый катер «Марлин 900 Cabin».

На вооружение камчатских инспекторов ГИМС поступил новый катер «Марлин 900 Cabin»На вооружение камчатских инспекторов ГИМС поступил новый катер «Марлин 900 Cabin» © mchsmedia.ru

В Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступил новый современный катер «Марлин 900 Cabin», сделанный в Санкт-Петербурге.

Судно обладает уникальными характеристиками: оно оснащено двумя стационарными дизельными двигателями, мощностью 440 лошадиных сил, и при весе почти в шесть тонн развивает скорость до 75 километров в час.

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3. В г. Тюмень местному отделению Рыбохраны передана новая техника, в том числе несколько маломерных судов.

 © fish.gov.ru

 © fish.gov.ru

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4. В г. Санкт-Петербург в яхт-клубе «Балтиец» состоялся спуск на воду реплики исторической ладьи.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KdRaFTxzW1Q

Старинную ладью удалось в точности воссоздать усилиями членов Клуба исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».

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5. В г. Сочи успешно функционирует новая судостроительная верфь «Фортуна».

Среди ее последних достижений:

— Январь 2020 г. CALYPSO 38CC успешно доставлен в ОАЭ, город Дубай. Успешно пройдены ходовые испытания новым владельцем. Добавлены красные ленты на борта лодки. Calypso 38CC получает имя от нового владельца «Paradise».

 © fortunayachts.ru

— Январь 2020 г. Очередной проект от наших сотрудников Calypso 38CC с возможность установки стационарных двигателей от производителя Volvo penta. В процессе доработки, планируется размещение удобств для дайвинга, дополнительных комфортных сидений.

 © fortunayachts.ru

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  • Нет аватара altman66
    30.07.2018:11:56

    На первой фотографии рядом с траулерами, подводные лодки «Крондштад» и «Волхов»?

    #1204519
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