Новости судостроения

1. Фотофакт. Строительство траулеров проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург).

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Длина каждого судна составляет 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т, автономность по запасам топлива — 145 суток, экипаж — 139 человек, вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м, скорость полного хода — 15 узлов.

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2. На вооружение камчатских инспекторов ГИМС поступил новый катер «Марлин 900 Cabin».

На вооружение камчатских инспекторов ГИМС поступил новый катер «Марлин 900 Cabin» © mchsmedia.ru

В Государственную инспекцию по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступил новый современный катер «Марлин 900 Cabin», сделанный в Санкт-Петербурге.

Судно обладает уникальными характеристиками: оно оснащено двумя стационарными дизельными двигателями, мощностью 440 лошадиных сил, и при весе почти в шесть тонн развивает скорость до 75 километров в час.

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3. В г. Тюмень местному отделению Рыбохраны передана новая техника, в том числе несколько маломерных судов.

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

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4. В г. Санкт-Петербург в яхт-клубе «Балтиец» состоялся спуск на воду реплики исторической ладьи.

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Старинную ладью удалось в точности воссоздать усилиями членов Клуба исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».

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5. В г. Сочи успешно функционирует новая судостроительная верфь «Фортуна».

Среди ее последних достижений:

— Январь 2020 г. CALYPSO 38CC успешно доставлен в ОАЭ, город Дубай. Успешно пройдены ходовые испытания новым владельцем. Добавлены красные ленты на борта лодки. Calypso 38CC получает имя от нового владельца «Paradise».

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— Январь 2020 г. Очередной проект от наших сотрудников Calypso 38CC с возможность установки стационарных двигателей от производителя Volvo penta. В процессе доработки, планируется размещение удобств для дайвинга, дополнительных комфортных сидений.

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