В Ростовской области открыто производство строительных покрытий
Группа «О3», входящая в портфель проектов VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ), запустила в Азовском районе Ростовской области производство строительных покрытий. Завод будет выпускать профессиональные архитектурные и антикоррозионные покрытия, а также огнезащитные материалы.
Основу производственной линейки нового завода составляют лакокрасочные материалы. Кроме того, завод производит грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, дезинфицирующие и моющие средства.
Инвестиции в создание производства составили 140 млн рублей. Создано 25 рабочих мест. Совокупная ежегодная мощность составит 30 млн литров продукции в год и позволит O3 войти в топ-10 крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России.
Первая партия, произведенных на новом предприятии покрытий, будет отправлена в Чили. Контракт на поставку продукции уже подписан.
Производство отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет увеличить производительность, исключить человеческий фактор и сократить сроки вывода новых продуктов на рынок на 20%.
В дальнейшем компания планирует построить вторую очередь завода, установку новых линий фасовки и упаковки продукции. Во второй очереди завода также будет внедрен так называемый «цифровой двойник» для контроля всех процессов.
Также на предприятии было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве в области разработки инновационных защитных покрытий между группой ОЗ и Донским государственным техническим университетом.
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