Российские спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» выведены на целевую орбиту

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Разгонный блок «Бриз-М» доставил российские спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 00:25 мск 31 июля. В 00:35 мск разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. После этого спутники выводились на целевую орбиту за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока.

Промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту стал самым продолжительным в истории запусков «Протонов» и составил 18 часов 16 минут.

Это единственный запуск «Протона» в 2020 году. Пуск аппаратов «Экспресс» осуществлен в интересах российского спутникового оператора ФГУП «Космическая связь».

Старт ракеты «Протон-М» первоначально должен был состояться 30 июля в 00:27 мск, однако был отложен на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил в среду ТАСС, что причиной переноса стали проблемы с прибором производства компании МОКБ «Марс» (входит в Росатом), отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме проверили работу этого прибора, испытания завершились положительно.

Геопереходная орбита находится между низкой опорной орбитой высотой около 200 км и геостационарной орбитой высотой около 36 тыс. км. Космические аппараты движутся по геопереходной орбите по сильно вытянутой эллиптической траектории.

Аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны в перспективе переместиться на свои геостационарные орбиты. Геостационарная орбита — круговая орбита высотой 35 786 км, расположенная над экватором Земли, на которой спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси. На геостационарной орбите работают спутники связи, вещания и ретрансляции.

После выхода на геопереходную орбиту «Экспресс-80» и «Экспресс-103» при помощи собственных электрореактивных двигателей СПД-100 В (разработки ОКБ «Факел», Калининград) начнут полет на свои целевые геостационарные орбиты в точках 80 и 96,5 градуса (резервная — 103 градуса) восточной долготы соответственно. Согласно данным Роскосмоса, довыведение совмещено с приведением аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, аппарата «Экспресс-103» — не более 160 суток, говорится в материалах госкорпорации.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» построены по заказу ФГУП «Космическая связь» на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000Н» разработки «Информационных спутниковых систем» имени академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата «Экспресс-80») и 37 (для «Экспресса-103») основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов — 15 лет.

Как сообщало ранее ФГУП «Космическая связь», спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется ввести в эксплуатацию в январе — феврале 2021 года.