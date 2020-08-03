ВКС России получили последние два фронтовых бомбардировщика Су-34 по контракту 2012 года

Согласно опубликованным данным и споттерским снимкам, в июле 2020 года ВКС России получили последние два фронтовых бомбардировщика Су-34, изготовленным Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО «Компания «Сухой» по контракту с Министерством обороны России от февраля 2012 года на 92 таких самолета. © russianplanes.net

Последний фронтовой бомбардировщик Су-34 (самолет Т-10В-137, серийный номер 11-08, бортовой номер «09 красный», регистрационный номер RF-95888), изготовленным Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» по контракту с Министерством обороны России от февраля 2012 года. Самолет передан в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке. Июль 2020 года © Андрей Проскурин / russianplanes.net ( ссылка )

Согласно имеющейся информации, указанные два самолета Су-34 были закончены строительством и облетаны на НАЗ в апреле и мае 2020 года соответственно. Первый из этих самолетов с серийным номером 11-07 (самолет Т-10В-136) и бортовым номером «14 красный» был в середине июле передан в состав 47-го смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Балтимор (Воронеж), о чем 16 июля официально сообщило Министерство обороны России.

Напомним, что 47-й смешанный полк стал первым строевым линейным полком ВКС, получившим бомбардировщики Су-34 — количеством 24 самолета в 2011-2013 годах (машины 2-й, 3-й и 4-й серий). Поставленный теперь самолет 11-07, видимо, заменил в составе 47-го полка бомбардировщик 04-01 (Т-10В-34, бортовой номер «28 красный»), потерпевший 4 июня 2015 года известную аварию с переворачиванием при посадке на аэродроме Бутурлиновка и после ремонта на НАЗ переданный в 2018 году в Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина в Новосибирске для проведения статических испытаний.

Последний самолет Су-34 по контракту 2012 года — бомбардировщик с серийным номером 11-08 (Т-10В-137) и бортовым номером «09 красный» (регистрационный номер RF-95888) — был, по известным данным, в конце июля 2020 года передан в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке. Центр в Липецке ранее получил 12 бомбардировщиков Су-34, однако в 2017-2019 годах три липецких Су-34 раннего выпуска были списаны и переданы для использования в качестве наземных учебных пособий — самолеты 01-07 (Т-10В-10) и 02-02 (Т-10В-12) были переданы в 183-й учебный центр Министерства обороны России в Ростове-на-Дону, а самолет 02-03 (Т-10В-13, имел бортовой номер «09 красный») — в Московский энергетический институт. На замену последнему, видимо, и был поставлен новый Су-34 с тем же бортовым номером.

Таким образом, НАЗ полностью выполнил контракт 2012 году на поставку ВКС России 92 самолетов Су-34. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС (ВКС) России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов — в 2014 году, еще 18 самолетов — в 2015 году, 16 — в 2016 году, 16 — в 2017 году, 12 — в 2018 году, восемь — в 2019 году и теперь два последних — в 2020 году.

Ранее НАЗ изготовил пять первых серийных самолетов Су-34 по контракту 2005 года и 32 самолета Су-34 по контракту 2009 года. С учетом семи опытных летных и предсерийных образцов, общее количество летных Су-34, построенных по всем контрактам, составляет 136 единиц. Из 129 серийных самолетов, поставленных ВКС России, к настоящему времени два потеряны в катастрофе (в столкновении 18 января 2019 года над Татарским проливом) и четыре достоверно списаны. Самолеты Су-34 состоят на вооружении девяти линейных эскадрилий четырех строевых авиационных полков ВКС России (2-й, 47-й и 277-й смешанные, 559-й бомбардировочный), а также учебных центров в Липецке и Ахтубинске.

Сообщается, что в июне 2020 года Министерство обороны Российской Федерации подписало новый трехлетний контракт на строительство «около 20» фронтовых бомбардировщиков Су-34. Известно, что два первых самолета по новому контракту (серийные номера 11-09 и 11-10) уже летом 2019 года находились в стадии производства на НАЗ, и, видимо, будут сданы уже к концу 2020 года.

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Предпоследний фронтовой бомбардировщик Су-34 (самолет Т-10В-136, серийный номер 11-07, бортовой номер «14 красный»), изготовленным Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» по контракту с Министерством обороны России от февраля 2012 года. Самолет передан в состав 47-го смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Балтимор (Воронеж). Новосибирск, июль 2020 года © VVN / russianplanes.net ( ссылка )

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Последний фронтовой бомбардировщик Су-34 (самолет Т-10В-137, серийный номер 11-08, бортовой номер «09 красный», регистрационный номер RF-95888), изготовленным Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» по контракту с Министерством обороны России от февраля 2012 года. Самолет передан в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке. Новосибирск, июль 2020 года © VVN / russianplanes.net ( ccылка )