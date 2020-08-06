Из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет-такси

© www.m24.ru

5 августа, из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет. Такое своеобразное воздушное такси протестировали бизнесмены, которые ищут новые способы быстро и с комфортом добираться на деловые переговоры.

Основным аэропортом базирования выбран Международный аэропорт Калуга имени Циолковского.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZN6gNcGgWsc