Из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет-такси
5 августа, из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет. Такое своеобразное воздушное такси протестировали бизнесмены, которые ищут новые способы быстро и с комфортом добираться на деловые переговоры.
Основным аэропортом базирования выбран Международный аэропорт Калуга имени Циолковского.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZN6gNcGgWsc
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06.08.2016:30:29