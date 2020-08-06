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Авиация

Из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет-такси

 © www.m24.ru

5 августа, из Москвы в Калугу отправился первый пассажирский вертолет. Такое своеобразное воздушное такси протестировали бизнесмены, которые ищут новые способы быстро и с комфортом добираться на деловые переговоры.

Основным аэропортом базирования выбран Международный аэропорт Калуга имени Циолковского.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZN6gNcGgWsc
Источник: https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/05082020/251763

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Ми-38, Москва, Калужская область
  • Нет аватара flagmin
    06.08.2016:30:29

    Здесь главное не то, что это пассажирский вертолет из Москвы в Калугу, а то, что это Ми-38 в строю гражданской авиации!

    #1205154
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