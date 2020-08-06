В больнице святого Луки в Санкт-Петербурге открыт инновационный операционный комплекс

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Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Для размещения оперблока специально надстроили 5-й этаж в старом корпусе больницы. Теперь операционные мощности клиники увеличатся в 2 раза — до 14500 операций в год.

Операционный комплекс оснащен уникальным для России оборудованием, ему нет аналогов в стране.

В четырех операционных блоках хирурги работают с новым поколением лазеров с отображением операционной ситуации на больших мониторах в операционной и с использованием 3D очков. Например, использование таких лазеров помогает расщеплять в пыль мочекаменные образования. Мультимедийная технология позволяет во время манипуляций в режиме 3D передавать видеоизображение в кабинеты врачей разных специализаций для полного контроля операций.

Каждая операционная получила имя в честь выдающихся деятелей: Петра Первого, Валерия Чкалова, Александра Суворова и Николая Пирогова.

В числе основных направлений работы Центра — лечение мочекаменной болезни, онкоурология. Кроме этого, в больнице есть профили онкологии, гинекологии, оториноларингологии, терапии и гериатрии.

В 2014 году в больнице провели более 3,7 тыс. оперативных вмешательств, в 2015 — 5,5 тыс., в 2016 — 6,3 тыс., в 2017 — 6,3 тыс., в 2018 — 7 тыс, в 2019 — 8,1 тыс.

В настоящее время запущен в реализацию проект дальнейшей модернизации больницы Святителя Луки. Город выкупит для клиники соседний корпус, который сейчас принадлежит ЛОМО и частями сдается в аренду. Ремонт здания планируется начать в сентябре. «В новом корпусе будет создан онкологический центр Выборгского района. В случае необходимости здесь можно развернуть 200 коек для оказания помощи пациентам с ковид.

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