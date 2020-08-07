Состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Марина»
На заводе «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Марина» проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Впереди судно ждёт достройка на воде, швартовные и ходовые испытания.
«Пола Марина» — девятнадцатое по счету судно проекта RSD59, которое спускает завод, и десятый теплоход, построенный в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузов. Ранее стороны подписали двухсторонний контракт на строительство третьей серии из одиннадцати судов проекта.
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6,0 м
Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)
Количество трюмов — 2
Мощность ГД — 2×1200 КВт
Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман
Скорость — около 10,2 уз
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