Состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Марина»

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На заводе «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Марина» проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Впереди судно ждёт достройка на воде, швартовные и ходовые испытания.

«Пола Марина» — девятнадцатое по счету судно проекта RSD59, которое спускает завод, и десятый теплоход, построенный в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузов. Ранее стороны подписали двухсторонний контракт на строительство третьей серии из одиннадцати судов проекта.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6,0 м

Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз