КАМАЗ на СПГ с двумя криобаками отправился на испытания

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Опытный образец седельного тягача КАМАЗ с двумя криобаками отправляется на тестовые испытания. Автомобиль КАМАЗ-5490 NEO, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), тестируется в рамках сотрудничества ПАО «КАМАЗ» и ООО «Газпром гелий сервис» с перспективой дальнейших поставок автотехники.

Сотрудничество ПАО «КАМАЗ» и ООО «Газпром гелий сервис» развивается в полном соответствии с Планом мероприятий, подписанным сторонами в феврале текущего года. Первый опытный образец седельного СПГ тягача КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками, изготовленный в соответствии с требованиями Европейского соглашения по международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), сошёл с конвейера. В ближайшее время автомобиль отправится в свой первый рейс — он будет доставлен на испытательный полигон, где пройдут испытания на соответствие требованиям ДОПОГ (ADR). Затем состоится демонстрация готового образца представителям ООО «Газпром гелий сервис».