В Севастополе развернули производство с технологией штучной заморозки и упаковки рыбы

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На одном из крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса города Севастополя ООО «Морской колокол», специализирующемся на промышленном рыболовстве в Азово-Черноморском бассейне, была успешно опробована и запущена в эксплуатацию новая линия штучной заморозки и упаковки морской рыбы.

Новая линия штучной заморозки и упаковки рыбы дает возможность сохранить качество продукции, поскольку не требует разморозки всей упаковки. Кроме того, появилась возможность реализации рыбной продукции порционами небольшого веса, что весьма удобно как для покупателей в рыбных магазинах, так и для предприятий сферы общественного питания.

Начиная с 2017 года ООО «Морской колокол» является активным участником Государственной программы развития агропромышленного комплекса города Севастополя, получив за это время на развитие производства более 25 млн рублей, в том числе на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего и упаковочного оборудования, а также оборудования для выращивания аквакультуры.

© depcxsev.ru

© depcxsev.ru