В Тульской области открыт восстановленный «Доброфлотом» завод по производству рыбного филе

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12 августа открыт завод по производству рыбного филе в поселке Хомяково. Завод был полностью восстановлен группой компаний «Доброфлот». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Общий объем инвестиций компании составил порядка 250 млн рублей. Завод по переработке рыбопродуктов и морепродуктов запущен на полную мощность и выпускает высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тыс. тонн рыбной продукции в год. Завод обеспечивает работой более 200 местных жителей.

В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом, поставляется на экспорт в страны Северной Америки. А с сентября начнутся поставки в страны Западной Европы. В планах компании к 2023 году увеличить долю экспорта до 60%.

В 2018 году компания приобрела «Хомяковский хладокомбинат» (рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад), который находился в аварийном состоянии. В том же году «Доброфлот» приступил к восстановлению предприятия. На сегодня эта работа завершена. Предприятие экологически безопасно: здесь внедрены технологии полностью безотходного производства.

Компания приобрела земельный участок под дальнейшее строительство логистического центра. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест.