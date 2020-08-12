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В Тульской области открыт восстановленный «Доброфлотом» завод по производству рыбного филе

 © tularegion.ru

12 августа открыт завод по производству рыбного филе в поселке Хомяково. Завод был полностью восстановлен группой компаний «Доброфлот». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Общий объем инвестиций компании составил порядка 250 млн рублей. Завод по переработке рыбопродуктов и морепродуктов запущен на полную мощность и выпускает высококачественные полуфабрикаты из минтая, трески и кальмара.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8,5 тыс. тонн рыбной продукции в год. Завод обеспечивает работой более 200 местных жителей.

В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом, поставляется на экспорт в страны Северной Америки. А с сентября начнутся поставки в страны Западной Европы. В планах компании к 2023 году увеличить долю экспорта до 60%.

В 2018 году компания приобрела «Хомяковский хладокомбинат» (рыбоперерабатывающее производство и морозильный склад), который находился в аварийном состоянии. В том же году «Доброфлот» приступил к восстановлению предприятия. На сегодня эта работа завершена. Предприятие экологически безопасно: здесь внедрены технологии полностью безотходного производства.

Компания приобрела земельный участок под дальнейшее строительство логистического центра. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест.
Источник: https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=258763

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Тульская область, Доброфлот, рыбная промышленность, экспорт
  • Великоросс Великоросс
    12.08.2019:08:25

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

    #1205683
  • Советский Советский
    12.08.2019:39:57

    Такими темпами и аппетитами,надо и о второй очереди думать быстрее,да и ассортимент расширять,а может и на «консерву» замахнуться,а почему бы и нет,ведь делают неплохие консервы в Центральной России,а тут,-сам «Доброфлот"-и ловит,и перерабатывает,и флот свой имеет неплохой. Интересно,а на данном предприятии,надеюсь ж.-д. путя есть? Молодцы,Земляки,буду ждать их продукцию,надеюсь,что цены не высокими будут.

    #1205689
  • Нет аватара nabludatel71
    12.08.2020:42:37

    Что-то я не понял: «12 августа открыт завод», но уже «В 2020 году порядка 10% продукции, выпущенной заводом, поставляется на экспорт в страны Северной Америки» Он давно работает, просто его официально не открывали?

    И для экспорта очень странная логистика выходит: «Доброфлот» ловит рыбу на Дальнем Востоке и, наверное, Севере, морозит её, везёт в Центральную Россию на разделку, а потом опять в порты — и на экспорт?

    А за малую родину, конечно, рад, как и за рыбопереработку — у неё огромный потенциал.

    UPD

    Посмотрел статистику. Из не-морских регионов стабильный экспорт рыбного филе есть только из Москвы (1 тыс. т, в основном в Белоруссию), Новосибирска, Новгорода и Пскова — тоже по 1 тыс. т, в Прибалтику и прочую Европу. Всё остальное — Приморье, Мурманск, Питер, Карелия, Камчатка и т. п.

    Отредактировано: nabludatel71~20:56 12.08.20
    #1205693
    • visitor331111 . visitor331111 .
      12.08.2020:51:07

      Согласен с вами.Лучшие рыбопродукты получаются при переработке в море или хотя бы рядом с местами вылова…

      Отредактировано: visitor331111 .~20:51 12.08.20
      #1205695
  • Нет аватара nabludatel71
    12.08.2020:44:05

    В Тульской области открыт восстановленный завод «Доброфлота» по производству рыбного филе

    Мне кажется, корректнее было бы так:

    В Тульской области открыт завод по производству рыбного филе, восстановленный «Доброфлотом».

    А то выходит, что это они его сначала забросили, а теперь восстановили.

    #1205694
    • Human RS Human RS
      12.08.2021:41:07

      Логично. Заголовок скорректирован.

      #1205700
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