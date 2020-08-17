В Вологодской области завершена реализация инвестпроектов в области освоения лесов

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Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 6 августа 2020 года завершена реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Никольский лес» и «Организация лесоперерабатывающего производства на ООО «Вологодский лес».

В 2016 году инвестиционный проект ООО «Вологодский лес» был включен в перечень приоритетных. За пять лет реализации приобретена лесозаготовительная, лесовозная и дорожная техника, а также созданы два производственных участка: в Верховажском районе, где организовано производство пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита и древесных брикетов, и в Вологде с производством пиломатериалов, погонажных изделий, древесных брикетов, фанеры и древесного угля.

Это позволило создать 508 рабочих мест, произвести заготовку древесины в объёме 623,7 тыс. м3; произвести пиломатериалов — 72,1 тыс. м3; 26,9 тыс. м3 погонажных изделий; 7,1тыс. м3 мебельного щита; 27,6 тыс. м3 фанеры; 8,8 тыс. тонн древесного угля; 14,5 тыс. тонн древесных брикетов.

Сейчас предприятие «Вологодский лес» реализует проект по созданию комплекса по выращиванию саженцев для выполнения лесовосстановительных работ на арендованных участках. Срок его реализации — 2018-2021 годы с объемом инвестиций порядка 10 млн. рублей.

Проектом предусмотрено создание четырех теплиц для выращивания посадочного материала, одна из которых предназначена для размещения сеянцев с закрытой корневой системой. Общая посадочная мощность комплекса — 900 тысяч сеянцев. Сейчас построены две теплицы общей мощностью 500 тыс. сеянцев.

«Приказом Минпромторга России еще два инвестиционных проекта, реализуемых в Вологодской области, признаны завершенными. На текущий момент в нашем регионе 23 инвестиционных проекта в области освоения лесов включены в перечень приоритетных, из них 17 — уже завершены. За пять лет предприятие, которое мы посетили сегодня, выполнило все принятые на себя обязательства. Вложено более 1,8 млрд. рублей инвестиций, хотя изначально по проекту планировалось порядка 800 млн., — пояснили в правительстве области. — За рекордно короткие сроки построено современное производство. На сегодняшний день мы видим эффект: более 215 млн. рублей направлено в бюджеты всех уровней. Делать ставку на такие предприятия, которые имеют еще и амбициозные планы по увеличению объемов и видов производства, и давал поручение Губернатор области. Мы говорим о том, что стоит задача максимального перехода на глубокую переработку. На сегодняшний день 75% заготовленной древесины на территории региона наши предприятия перерабатывают на месте, то есть мы отгружаем уже высокомаржинальную продукцию с высокой степенью переработки. Таким образом, большая часть налогов остается в регионе и в Российской Федерации».