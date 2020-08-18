ШААЗ выпустил первую погрузочно-доставочную машину грузоподъёмностью 14 т

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Шадринский автоагрегатный завод (Курганская обл, предприятие машиностроительного комплекса УГМК) выпустило первую погрузочно-доставочную машину ПДМ14-УГМК Ferrit грузоподъемностью 14 тонн.

Четырнадцатитонная машина является продолжением большого проекта по освоению выпуска всей линейки шахтной техники, которую в России до настоящего момента не производили. ПДМ14-УГМК может перевозить до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъёмных выработках, его можно применять при строительстве тоннелей и земляных работах.

С выходом на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 50 единиц подземной техники в год, включая ПДМ грузоподъемностью 10, 14 и 17 тонн, а также шахтные самосвалы.

От своего десятитонного собрата ПДМ10-УГМК новый погрузчик отличается не только большей вместимостью ковша, но и другими характеристиками — ПДМ14-УГМК мощнее, габаритнее и на десять тонн тяжелее, его масса составляет почти сорок тонн. Кроме этого, кабина закрытого типа позволяет устанавливать здесь системы отопления и кондиционирования, что существенно улучшает условия труда машиниста.

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Ещё одно отличие новой машины — возможность управлять ею дистанционно. В тех случаях, когда существует потенциальная опасность для человека, оператор может находиться на безопасном расстоянии 20-30 метров и с помощью пульта управлять действиями машины так же, как и при нахождении внутри нее: джойстики на пульте и в кабине идентичны. Система ДУ включает камеры слежения за движением машины, изображение с них оператор получает на монитор на пульте управления.