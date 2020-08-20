Производство продуктов быстрого приготовления из ламинарии запустили на Сахалине
Компания «Бином» запустила на Сахалине производство продуктов быстрого приготовления из природной сахалинской ламинарии (род морских водорослей из класса бурых). Об этом сообщил директор предприятия Александр Попов.
Уникальность разработки заключается в том, что в производстве сухих салатов, супов и чипсов используется продукт с полностью сохраненными природными свойствами без усилителей вкуса и консервантов. Ранее в Сахалинской области такие продукты не производились. В дальнейшем их планируется поставлять в центральные регионы России.
«Сейчас в линейке производства несколько видов продуктов быстрого приготовления. Это салаты „Классика“ и „Фрегат“, супы „Рыбный“ и „Креветочный“, „Чипсы с кунжутом“. В будущем планируется расширить линейку до 30 наименований на базе специальной „салатной“ сушеной тонко шинкованной сахалинской ламинарии», — рассказал Попов.
По информации директора предприятия, инфракрасная сушка позволяет сохранить биологическую ценность продуктов, высокое содержание в них микроэлементов и витаминов, а также йода, играющего большую роль в обмене веществ живого организма. Морская капуста содержит большое количество глутаминовой кислоты, которая выполняет функцию медиатора в центральной нервной системе. Сухие смеси из сахалинской морской капусты с добавлением рыбы, кальмаров и креветки просты в приготовлении — стоит только залить кипятком и можно употреблять уже через пять минут. Скоро новинка появится на прилавках супермаркетов островного региона. Также идет работа и по внедрению сахалинских продуктов из сушеной морской капусты в центральные регионы России.
Как сообщили в агентстве по рыболовству Сахалинской области, этот проект инвестиционный. Стоимость вложений в современное специализированное оборудование составила 40 млн рублей.