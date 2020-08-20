Кингисеппский машиностроительный завод создал катер РК 700 ВО «Сапфир 700» проекта 3080

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) разработал и построил новый рейдовый разъездной катер РК 700 ВО «Сапфир 700» по проекту 3080.

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Главный конструктор Дмитрий Бабин: «Корпус РК 700 изготовлен из металлоармированного стеклокомпозитного пластика МАСП 04-08-КМЗ запатентованного ООО „КМЗ“. Функция данного материала обеспечивать защиту катера от ударных воздействий. Материал предотвращает разрушение корпуса при минных разрывах вблизи катера».

На 'Армии 2020' КМЗ представит непотопляемый спецкатер © sudostroenie.info

Судно способно проводить спасательные работы, а также осуществлять перевозку грузов и людей при волнении поверхности моря до 4 баллов, а также спасение людей при неограниченной бальности моря.

Катер непотопляем, даже если он будет полностью залит водой, моторная установка работает безотказно.

Рейдовый разъездной катер РК 700 ВО «Сапфир 700» проекта 3080 — справка

Катер имеет гак для буксирных работ, рассчитанный на значительные тяговые усилия, которые должна обеспечить моторная установка. Он также имеет специальные устройства для производства аварийно-спасательных работ. которые обеспечат заводку на плавсредства, сидящего на мели.

Устройства и снабжение катера позволяют снимать людей с судов, терпящих бедствие при штормовой погоде, и спасают тонущих людей при любом состоянии водной поверхности.

Длина наибольшая — 7,5 м

Ширина наибольшая — 2,4 м

Высота надводного борта — 0,78 м

Водоизмещение полное — 2 т

Осадка максимальная — 0,3 м

Скорость — 40 уз