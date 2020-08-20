Разведение радужной форели начато в Змиевском рыбопромысловом комплексе в Орловской области
Разведение радужной форели начато в Змиевском рыбопромысловом комплексе, созданном в деревне Нахлестово Свердловского района Орловской области.
Пробную партию форели запустили в производство в 2020 году. На текущий момент проведена инкубация и выведены мальки. К новому году предприятие планирует производить более 20 тонн осетра, форели и стерляди.
Также в хозяйстве имеется маточное поголовье осетра, производится его откорм. Строится цех по переработке и хранению рыбы. Общая сумма инвестиционного проекта около 1 млрд рублей.
Предприятие было создано в 2017 году путем переделки недостроенных свинарников в рыбоводческий комплекс. На начальном этапе производственная мощность рыбоводческого комплекса составляла 500 тонн рыбы в год. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель вдвое.
https://rusfishjournal.ru/news/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%83/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovshhina-bolshe-ne-svinoj-kraj-a-forelevyj/
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20.08.2017:26:58