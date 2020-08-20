Доильную карусель запустили в рамках строительства молочной фермы в Псковской области

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Доильную карусель запустили 8 августа на молочной ферме ОАО «Красное знамя» в д. Насва Новосокольнического района.

Карусель на 60 мест. За час карусель может подоить 360 животных. Она полностью автоматизирована. Каждая корова снабжена специализированным чипом, с помощью которого будет вестись учёт надоя у каждого животного, производиться разделение коров на группы по уровню надоя. Кроме этого, на территории будет установлено видеонаблюдение за состоянием животных в режиме реального времени.

Запущенный доильный зал с каруселью стал частью инвестиционного проекта стоимостью 1 млрд 112 млн рублей. Молочная ферма на площади 27 га вместит в себя 1800 фуражных коров. Она будет состоять их четырех корпусов. Три из них предназначены для дойного стада, а одно — родильное, в котором также будут содержатся телята в возрасте до 3 недель.

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