Первый за 40 лет новый круизный лайнер отечественной постройки вышел в свой первый рейс

В процессе обкатки перед началом коммерческой эксплуатации © fleetphoto.ru

В первый рейс вышел круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Маршрут проследует из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер отправился с Северного речного вокзала Москвы.

Современное пассажирское судно строилось на заводе «Красное Сормово» в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг», а получателем ООО «ВодоходЪ». Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду.

В процессе обкатки перед началом коммерческой эксплуатации © fleetphoto.ru

В процессе обкатки перед началом коммерческой эксплуатации © fleetphoto.ru

«Мустай Карим» предназначен для перевозки пассажиров на дальних круизных линиях. В этом году теплоход выполнит рейсы по круизному маршруту «Москва — Санкт-Петербург» и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца и Поволжья.

Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и позволяет разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа. Высокотехнологичное оборудование дает возможность лайнеру развивать скорость до 22,5 км/ч. Лайнер оснащён каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной. А для переезда через пороги судно обеспечено переносными пандусами.

Теплоход назван в честь знаменитого башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. На борту судна располагаются каюты различных категорий, два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винная энотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, два пассажирских лифта, интернет и спутниковое телевидение.

Технические характеристики проекта PV300

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские прибрежные районы, в соответствии с классом судна.

Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла — 15 суток, по запасам провизии — 5 суток.

Дальность плавания — около 6000 км.

Размещение пассажиров:

Уровень обитаемости обеспечивает комфортные условия размещения и отдыха пассажиров. Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — верхняя, шлюпочная и тентовая палубы.

Для размещения пассажиров в количестве 329 человек на судне предусматриваются: 152 кают «Стандарт»; 9 каюты «Люкс», 1 каюта «Полулюкс», 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями.