«Автоматика» вывела на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

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«Концерн «Автоматика» Ростеха вывел на рынок самый мощный ручной комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил генеральный директор «Автоматики» Владимир Кабанов.

«Комплекс борьбы с БЛА «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый легкий и в то же время мощный ручной комплекс, как для индивидуального, так и в составе других комплексов применения. Да, ручных комплексов на рынке очень много, но наш комплекс «Пищаль-ПРО» — лучший в своем классе», — сказал Кабанов.

«Уникальность «Пищали» заключается в следующем: при весе в 4 кг, малой мощности, количестве одновременно работающих диапазонов противодействия, мы добились дальности противодействия в 2 тыс. м, что является лучшим показателем для комплексов данного типа», — сообщил Кабанов. Он подчеркнул, что «Пищаль-ПРО» не создает каких-либо угроз здоровью оператора и имеет медицинский сертификат безопасности пользователя.