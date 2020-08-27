От «Кубаноль» до ЮЗТС: преемник завода Седина отметил 109-летие изготовлением 4-х станков!

Портальный обрабатывающий центра модульной конструкции "Макроцентр" VC50/90 Gantry Machine © vk.com

27 августа исполняется 109 лет со дня основания легендарного краснодарского завода имени Г. М. Седина, завод был основан в Екатеринодаре в 1911 году.

Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе советского гиганта, встречает эту дату сдачей очередных станков и освоением новых видов продукции.

Изначально завод именовался «Кубаноль» и производил оборудование для нефтяной промышленности. С началом Первой мировой предприятие перешло к военному ведомству и производило корпуса для снарядов. Тогда Россия потеряла доступ к иностранным технологиям и оборудованию. Русские инженеры получили задачу осваивать выпуск собственной продукции. И вот, в 1915 году «Кубаноль» выпустила первый российский импортозамещающий токарный станок. В мирное время завод наладил производство оборудования для нужд народного хозяйства.

К концу 1980-х завод имени Седина стал крупнейшим станкостроительным предприятием Советского Союза и поставлял десятки тысяч станков в 65 стран мира. Однако в 90-е годы, как и многие крупные предприятия страны, практически приостановил работу, был раздроблен на десятки мелких фирм, которые поочередно банкротились.

В марте 2016 года на территории и мощностях завода Седина было образовано новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС). Компания собрала в свои ряды специалистов завода Седина и является преемником сединской инженерной школы.

В настоящее время ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В 2019 году завод поставил три станка за границу — в Латвию и на Кубу. Сейчас около 20 машин находится в производстве, заключаются новые контракты.

4 станка находятся на завершающем этапе сборки и проходят испытания. Среди них токарно-карусельный станок, изготовленный по государственному контракту для екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина. Он предназначенный для обработки деталей, имеющих сложный профиль, оснащен современным устройством ЧПУ, а также рядом опций, улучшающих его эксплуатационные свойства, эргономику и безопасность. Станок также оборудован устройством подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) непосредственно в зону резания, транспортёром стружки, револьверной головкой для автоматической смены инструмента и ограждением кабинетного типа для защиты от стружки и СОЖ.

Видео испытаний станков см. по ссылке: https://vk.com/video-155962143_456239154

Заказчиком другого оборудования стал крупнейший в стране производитель строительного проката «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» из Новокузнецка. Это одностоечный токарно-карусельный станок, оснащённый верхним и боковым суппортом, устройством подачи СОЖ и ограждением кабинетного типа. Еще два станка предназначены для крупных заводов Урало-Сибирского региона.

В 2020 году Минпромторг присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя, что дало заводу преимущество при поставке станков для предприятий РФ с государственным участием. ЮЗТС имеет амбициозные планы — занять до 25% рынка тяжелого машиностроения в России.

До конца года на заводе планируется открытие новых производственных площадей для выпуска сложных крупногабаритных деталей весом до 125 тонн. Речь идет об элементах реакторов атомных станций и гребных винтах кораблей. Изготавливаться эти детали будут на передовых разработках завода — обрабатывающем центре VC 32/28 Gantry Machine и Макроцентре.

Эти токарно-фрезерно-расточные комплексы предназначены для высокоточной обработки крупногабаритных деталей. Их презентация состоится в ближайшее время. Ожидается, что появление такого оборудования, как VC32/28 Gantry Machine и VC50 Gantry Machine Макроцентр, аналогов которому нет в России, станет настоящим прорывом в станкостроении.

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com