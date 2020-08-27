В Хабаровском крае открыли новый сельский детский сад

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В селе Тополово Хабаровского района открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение, которому дали название «Мозаика», готово принять 95 воспитанников. Общая стоимость объекта, строительство которого велось за счет средств краевого и районного бюджетов, составляет 112 млн рублей.

На сегодняшний день в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Демография» продолжают строить семь детских садов.

Они находятся в селах Гаровка-2, Мирное, Матвеевка Хабаровского района, в поселке Циммермановка Ульчского района, в селе имени Полины Осипенко одноименного района, поселке Литовко Амурского района и в Комсомольске на-Амуре.

© khabkrai.ru

© khabkrai.ru

© khabkrai.ru

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