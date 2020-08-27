Большой гидрографический катер для ВМФ спустили на воду в Благовещенске

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На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции состоялся спуск на воду очередного заказа для Министерства обороны. Со стапеля сошел большой гидрографический катер проекта 19920 «Александр Анищенко». Это пятое по счету судно такого же типа, которые завод начал выпускать с 2010 года.

С момента закладки корабля прошло полтора года, далее предстоит его перегон на достроечную базу в морской порт, проведение завершающих строительных работ, испытаний силами благовещенских кораблестроителей и подрядных организаций. Завершить строительство и сдать заказ планируется в 2021 году. В этом же году корабль должен вступить в состав Тихоокеанского флота.

На стапеле благовещенской верфи продолжается начатое в марте 2020 года, строительство малого гидрографического судна «Василий Бубнов», график выполнения гособоронзаказа соблюдается.

Для рыболовецких предприятий строятся малые рыболовные сейнера, (один проходит швартовые и ходовые испытания, два с стадии завершения формирования корпусов), ведется подготовка конструкторской документации на производство рыболовного бота для заказчиков из Якутии, ведется преддоговорная работа по заключению контрактов на строительство среднедобывающих судов для рыбаков Дальнего Востока.

«В настоящее время завод располагает мощностями и готов осуществлять строительство как кораблей оборонного назначения, так и судов, проекты которых попадают под постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов», — подчеркнули в пресс-службе судозавода.