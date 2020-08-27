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В Ленинградской области завершили строительство комплекса антарктической станции «Восток»

 © mnr.gov.ru

В Ленинградской области, на площадке «Опытного завода строительных конструкций» в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток».

Контрольная сборка комплекса на базе завода в Гатчине началась 9 мая 2020 года.

Зимовочный комплекс представляет собой 17-метровое трехэтажное здание в высоту и общим весом в 3000 тонн. В нем располагаются: рабочие и технические зоны, жилые комнаты и зоны отдыха, спортивный зал, изолятор с операционной, кабинеты для исследователей, кухня, столовая и многое другое.

Вскоре он будет полностью демонтирован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктиду. Новый комплекс заменит нынешнюю, уже 62-летнюю инфраструктуру действующей станции «Восток». В модуле смогут проживать 35 полярников в сезонный период и 15 человек — в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.

 © regnum.ru

Станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции в 1974 и 1982 годах и три консервации. В настоящее время инфраструктура объекта нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под снег на глубину 3−5 метров.

 © regnum.ru

Создание нового зимовочного комплекса станции Восток является одним из основных мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Кроме того, он позволит России значительно укрепить позиции в Антарктике и стать основой для дальнейших научных прорывов российских ученых.

Гатчинский завод — единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.

 © regnum.ru

 © regnum.ru

 © regnum.ru
Источник: https://regnum.ru/news/innovatio/3047635.html

Ленинградская область
  • Нет аватара termometrix
    27.08.2020:43:31

    Великолепно,удачи!

     © Фото из открытых источников

    Климатические условия в районе станции — одни из тяжелейших на Земле.

    Сильнейшие морозы. Район станции отличается очень низкими температурами в течение всего года. Здесь зарегистрирована самая низкая температура на планете из всех метеорологических станций в XX веке: −89,2 °C (21 июля 1983 года). Дистанционное зондирование со спутников показывает, что в Антарктиде возможны места и с более низкой температурой (см. Полюсы холода). Самым тёплым летним днём на станции за всё время её существования остаётся день 16 декабря 1957 года, тогда термометр зафиксировал −13,6 °C.

    Почти нулевая абсолютная влажность воздуха зимой, среднегодовая относительная влажность воздуха — 71%.

    Среднегодовая скорость ветра 5,4 м/сек, его направление — запад-юго-запад, максимальная скорость ветра 27 м/с (почти 100 км/ч).

    Высота расположения станции — 3488 м над уровнем моря, что вызывает острую нехватку кислорода. Из-за низкой температуры воздуха в районе станции его давление с высотой падает быстрее, чем в средних широтах, и подсчитано[источник не указан 2019 дней], что содержание кислорода в атмосфере в районе станции эквивалентно высоте пяти тысяч метров.

    Повышенная ионизация воздуха.

    Парциальное давление газов там отличается от такового в привычном для нас воздухе.

    Нехватка углекислого газа в воздухе, которая предположительно приводит к сбоям в механизме регуляции дыхания.

    Полярная ночь длится с 23 апреля по 20 августа, 120 дней — почти треть года.

    Всего два месяца в году среднемесячная температура воздуха превышает −40 °C и четыре месяца — −60 °C. С марта по октябрь стоят суровые морозы, и только в ноябре наступают относительно комфортные условия.

    Акклиматизация к таким условиям продолжается от одной недели до одного-двух месяцев и сопровождается головокружением и мельканием в глазах, болью в ушах и носовыми кровотечениями, чувством удушья и резким повышением давления, потерей сна и понижением аппетита, тошнотой, рвотой, болью в суставах и мышцах, потерей веса от трёх до пяти (известны случаи до 12) килограммов.

    Средняя температура самых тёплых месяцев, декабря и января, −35,1 и −35,5 °C соответственно, что эквивалентно холодной сибирской зиме. Средняя температура самого холодного месяца, августа, составляет −75,3 °C, иногда опускается ниже −88,3 °C. Для сравнения: январь 1892 года в Верхоянске (самый холодный за всю историю наблюдений в России) имел среднюю температуру −57,1 °C. Самый холодный суточный максимум температуры составляет −52 °C, в мае температура за всё время измерений не поднималась выше −41,6 °C.

    Осадков практически не бывает. Среднегодовой уровень осадков — всего около 18 мм.

    https://vk.com/...75486_456241872

     © neftegaz.ru

    Отредактировано: termometrix~22:08 27.08.20
    #1207297
  • Нет аватара termometrix
    27.08.2021:05:35

    Открытие Антарктиды

    Берега Антарктиды без вечных льдов первыми увидели русские мореплаватели, участники экспедиции Фаддея Фаддевича Беллинсгаузена 29 января 1821 года.

    Беллинсгаузен дал этому берегу имя русского императора Александра I. Земля Александра I оказалась частью материка Антарктида.Днем открытия Антарктиды часто называют 28 января 1820 года, когда участники той же экспедиции увидели ледяной барьер и материковый лед («льдинный материк», по выражению Беллинсгаузена), поднимающийся к югу.

    On 27 January 1820, a Russian expedition led by Fabian Gottlieb von Bellingshausen and Mikhail Lazarev discovered an ice shelf at Princess Martha Coast that later became known as the Fimbul Ice Shelf. Bellingshausen and Lazarev became the first explorers to see and officially discover the land of the continent of Antarctica.

    Отредактировано: termometrix~21:42 27.08.20
    #1207300
  • Нет аватара termometrix
    27.08.2022:20:45

    Станция «Восток». На пороге жизни. Документальный фильм

    ©Видео с youtube.com

     © Фото из открытых источников

    #1207303
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.08.2022:53:17

    Владимир Санин «72 градуса ниже нуля». Расконсервация станции «Восток» на грани смерти.

    #1207304
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