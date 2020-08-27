В Ленинградской области завершили строительство комплекса антарктической станции «Восток»

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В Ленинградской области, на площадке «Опытного завода строительных конструкций» в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток».

Контрольная сборка комплекса на базе завода в Гатчине началась 9 мая 2020 года.

Зимовочный комплекс представляет собой 17-метровое трехэтажное здание в высоту и общим весом в 3000 тонн. В нем располагаются: рабочие и технические зоны, жилые комнаты и зоны отдыха, спортивный зал, изолятор с операционной, кабинеты для исследователей, кухня, столовая и многое другое.

Вскоре он будет полностью демонтирован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктиду. Новый комплекс заменит нынешнюю, уже 62-летнюю инфраструктуру действующей станции «Восток». В модуле смогут проживать 35 полярников в сезонный период и 15 человек — в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.

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Станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции в 1974 и 1982 годах и три консервации. В настоящее время инфраструктура объекта нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под снег на глубину 3−5 метров.

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Создание нового зимовочного комплекса станции Восток является одним из основных мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Кроме того, он позволит России значительно укрепить позиции в Антарктике и стать основой для дальнейших научных прорывов российских ученых.

Гатчинский завод — единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.

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© regnum.ru

© regnum.ru