Синарский трубный завод модернизировал трубопрокатный агрегат

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На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском Свердловской области проведены капитальный ремонт и модернизация оборудования трубопрокатного агрегата ТПА-80 в трубопрокатном цехе № 3.

В ходе капитального ремонта на печи с шагающим подом были заменены три шагающих балки длиной 15 метров и весом более 20 тонн. Подобные работы проводятся раз в 10 лет. Также была модернизирована рама бункера гидросмыва. Уникальность данной работы состоит в том, что впервые за время эксплуатации печи произведена замена несущих металлоконструкций бункера и восстановлена футеровка.

Кроме этого, произведены ремонтные работы на ножницах горячей резки и пилах пакетной резки труб. Проведена модернизация прошивного стана с заменой преобразователя главного электропривода, что приведет к более эффективному управлению прошивным станом и повысит его надежность. Модернизирован обжимной стан с заменой поворотных столов. Отремонтированы фундаменты под оборудованием.

В ходе капитального ремонта были внедрены современные цифровые технологии — проведена модернизация системы мониторинга и сбора данных в цифровом виде о работе механизмов участка горячего проката труб, что позволит оперативно устранять отклонения в работе оборудования и целенаправленно повышать его надежность.

«В процессе горячего проката труб происходит повышенный износ оборудования, требуется регулярно поддерживать его в исправном состоянии. В ходе капитального ремонта были проделаны необходимые восстановительные работы, а также реализована масштабная модернизация трубопрокатного агрегата. Тем самым мы, с одной стороны, обеспечили дальнейшую бесперебойную работу агрегата с необходимой производительностью, с другой стороны, сделали еще один шаг на пути реализации стратегии нашего предприятия по постоянному улучшению качества выпускаемой продукции», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.