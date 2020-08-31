В Удмуртии открыли ледовую арену «Знамя»
Ледовая арена «Знамя» в г. Воткинск построена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Крытый каток 56×26 метров рассчитан на 410 зрителей, 120 человек во время массовых катаний и 50 спортсменов во время тренировок. Парковка рядом с ареной подготовлена на 105 мест.
Стоимость объекта — 279 млн рублей, включая 239 млн из федерального бюджета и 40 млн — из республиканского.
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