Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Удмуртии открыли ледовую арену «Знамя»

 © udmurt.ru

Ледовая арена «Знамя» в г. Воткинск построена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Крытый каток 56×26 метров рассчитан на 410 зрителей, 120 человек во время массовых катаний и 50 спортсменов во время тренировок. Парковка рядом с ареной подготовлена на 105 мест.

Стоимость объекта — 279 млн рублей, включая 239 млн из федерального бюджета и 40 млн — из республиканского.

 © udmurt.ru
Источник: https://udm-info.ru/news/sport/30-0...inske-otkryli-ledovuyu-arenu-znamya

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Удмуртия, спортивные объекты
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,