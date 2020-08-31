На западе Москвы открыта ледовая арена спортивного комплекса «Олимпийской деревни—80»

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На западе Москвы начал работу крытый каток спортивного комплекса «Олимпийской деревни — 80».

Ежемесячно в спорткомплексе занимаются более 8,3 тысячи человек, 83 процента из них — дети (6,9 тысячи человек), но возрастных ограничений для посещения нет.

В 2016-2017 годы Правительство Москвы провело реконструкцию спортивного комплекса Олимпийской деревни — 80. На его территории построили новый футбольно-легкоатлетический стадион, крытые теннисные корты и административно-бытовой корпус.

Затем появился крытый каток — ледовая арена длиной 61 и шириной 30 метров с трибунами на 284 места, предназначенная для тренировок и проведения соревнований. Кроме того, в трехэтажном здании площадью 6,8 тысячи квадратных метров разместили дополнительную тренировочную ледовую площадку длиной 20 и шириной шесть метров. Также там есть два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе, в котором часть столиков — с видом на ледовую арену.

Здание приспособлено для маломобильных граждан. Возле катка находится открытая парковка.

Спортивный комплекс Олимпийской деревни — 80 является одним из крупнейших и популярнейших физкультурно-спортивных центров на западе столицы. В спорткомплексе проходят тренировки сборных команд России и Москвы по вольной и греко-римской борьбе, а также соревнования различного уровня по боевым искусствам и игровым видам спорта. Там работают спортивные клубы и секции по футболу, хоккею, теннису, баскетболу, художественной гимнастике, общефизической подготовке, плаванию, единоборствам и шахматам.

После снятия ограничительных мер, введенных в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции, на катке начались тренировки по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Ожидается, что уже в сентябре здесь будут постоянно заниматься до 500 человек. Сейчас идет набор в спортивные секции.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru