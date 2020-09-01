Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 1

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1. 1 сентября 2020 года в мкр. Горроща (Рязанская область) открылась школа. В новом здании разместилась гимназия № 5.

Новое учебное заведение возвели на месте 1-й школы-интерната. Стоимость строительных работ составила чуть меньше 1 миллиарда рублей. Здание рассчитано на 1100 мест. При этом новая школа уже укомплектована на 100%.

В новой школе оборудованы просторная столовая, несколько спортивных залов, актовый зал. В новом учебном заведении дети будут учиться в одну смену.

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2. В г. Пенза (Пензенская область) открылась «Средняя общеобразовательная школа № 78».

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В первые классы здесь пошли 185 детей.

Указанное учебное заведение построено по национальному проекту «Жильё и городская среда», проектная мощность 800 мест. Стоимость объекта — свыше 484 млн рублей.

В школе будут работать шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, столовая на 400 посадочных мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, зал хореографии, спортивный зал со спортивным оборудованием и тренажёрами, кабинет психолога, а также медицинский блок с кабинетом стоматолога.

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На прилегающей территории расположено футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разных возрастных групп с установленными малыми архитектурными формами и беседками.

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3. В Иркутской области в п. Куйтун открыта школа на 750 мест.

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Этого события жители посёлка ждали почти 30 лет — в 1992 году старая школа сгорела. Строительство обошлось более чем в 740 млн руб., средства выделили из бюджетов разных уровней.

В новом здании предусмотрены пандусы, турникеты, подключены система видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. В школе есть медицинский блок, куда включены стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты, открыты спортивные и хореографический залы, спортивные площадки со специальным покрытием, игровые площадки для учеников начальной школы, предметные кабинеты, конференц-зал, актовый зал- амфитеатр на 449 мест, информационно-библиотечный центр, столовая.

Площади здания позволяют проводить обучение в одну смену. Также здесь начнет работать центр образования «Возрождение», который занимается патриотическим воспитанием молодежи.

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4. В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник торжественно открыли новый корпус школы № 48 на 275 учеников.

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В новом корпусе будут обучаться ученики 5-11 классов.

Проект корпуса уникальный — в нем есть девять специализированных кабинетов. Среди них — столярный и слесарный цеха, кабинеты кулинарии и домоводства. Кроме того, есть оснащенные по последнему слову техники кабинеты химии, физики, биологии и географии. Также есть интерактивные доски и проекторы.

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5. В Краснодарском крае в г. Краснодар новая школа № 16 по улице Красных Партизан впервые открыла свои двери ученикам.

Новая краснодарская школа на Красных Партизан впервые открыла двери ученикам © static.mk.ru

Учебное учреждение рассчитано более чем на тысячу мест.

Здание новой школы по улице Красных Партизан состоит из двух блоков — для начальных классов на 400 мест, для средних и старших — на 700. В учреждении предусмотрели современный пищеблок и два обеденных зала. Глава края отметил, что пищеблокам теперь уделяется особое внимание.

В школе дети будут заниматься в 60 кабинетах, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и регулируемой мебелью. Также в здании есть два медицинских блока с кабинетами врача, процедурной, прививочной и даже кабинетом стоматологии.

Территория ограждена и находится под наблюдением более 100 камер.

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Продолжение следует…