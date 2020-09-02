Новые детские сады открылись в регионах России

© Фото из открытых источников

В первый день сентября в регионах России были открыты новые детские сады.

1. В селе Азовы Ямало-Ненецкого автономного округа 1 сентября был открыт новый детский сад на 40 мест. Общая площадь детского сада составила 1400 кв.м .

В новом детсаду размещены медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, душевая комната с отдельными туалетными кабинками. На территории детского сада оборудованы три многофункциональных игровых площадки.

Новый детсад построен в селе Азовы вместо старого деревянного.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В Северодвинске открыт двухэтажный детский сад с закрытой системой отопления и горячего водоснабжения «Морозко» на 280 мест, построенный ООО «Белый Дом».

В саду оборудованы 12 групп, половину из которых для детей до 3-х лет.

На строительство детского сада было выделено около 258 миллионов рублей из местного и федерального бюджетов.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В День знаний в Петрозаводске (Карелия) был открыт новый детский сад «Онеженка» на 300 мест, в котором имеется 12 групп, построенный в рамках нацпроекта «Демография»

В новом детском саду имеются музыкальный, спортивный залы, столовая, прачечная, медицинский кабинет, кабинет для педагога-психолога, другие помещения. Детсад оборудован для пребывания детей с ограниченныими возможностями.

© Фото из открытых источников

1 сентября в пос. Ивняки Ярославской области открыт первый в области модульный детский сад на 120 мест № 3 «Ивушка».

В детском саду расположены пищеблок, музыкально-спортивный зал, медицинский блок с кабинетом врача, изолятор.

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1 сентября в Республике Тываоткрыт детский сад «Сказка» на 200 мест, построенный для детей военнослужащих горно-мотострелкового соединения Кызылского гарнизона (41-я общевойсковая армия ЦВО ).

Персонал детского сада будет состоять из жен военнослужащих гарнизона.

В новом детсаду имеются классы для занятия спортом, танцами, музыкой, медкабинет и пищеблок. Детский сад оснащен современным оборудованием для приготовления пищи и медицинским оборудованием.

https://sever-press.ru/2020/09/02/novyj-detskij-sad-otkrylsja-v-sele-azovy/

https://xn--90a...p1ai/?news=8894

https://karelinform.ru/news/society/01-09-2020/novyy-detskiy-sad-na-300-mest-otkrylsya-v-petrozavodske

https://yarreg.ru/articles/gubernator-posetil-pervyy-v-regione-modulnyy-detskiy-sad/

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311744%40egNews&utm_medium=more&utm_source=rwoman